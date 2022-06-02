陈一心曾想退出娱乐圈

本地资深艺人向云与陈之财的爱女，娱乐圈新晋小花，星二代陈一心在接受《新明日报》采访时说，面对各方长期无形的压力，她一度曾想退出本地娱乐圈，另觅人生跑道。

通常艺人都希望在媒体和观众面前展示自己对演艺事业的热爱和坚持到底的决心，但是，陈一心却透露，其实正因为从小头上顶着本地星二代的标签，无论是认识和不认识的人都用特别的眼光关注她，有善意的期待和鼓励，尽管当时这些并不是她最想要的，更多却是格外严苛的挑剔奚落。

面对无处不在的压力，她一度对娱乐圈和公众的审视充满怯意，一度逃避聚光灯下的生活。但是，人终究是会成长。陈一心解释，自己身上天生带着艺人的基因，从小十分热爱舞台剧和歌舞，表演欲与生俱来，而且读的就是新加坡理工学院戏剧心理学科。她经过反复的思考最终决定，用开放积极的心态面对入圈挑战，更何况背后还有全力支持她的父母。

被问到为何不选择与哥哥陈一熙一样签约新传媒，陈一心解释，她与现在的经纪人从小熟悉，而经纪人也像个大姐姐般一直很照顾她，因此她选择了聘用熟人，成为独立艺人。

除了演戏，陈一心也十分热爱歌舞。她提到自己曾受过声乐培训，平时也有唱跳练习。她希望挑战自己，参与一些歌舞类型的节目。

陈一心也说，如果未来能够到海外发展，感受不同的拍摄氛围和出演不同类型的剧，她会十分开心。

与男友互帮对方对戏

谈到她与男友崇喆（Gavin）的关系，陈一心笑得很甜蜜：“其实我们第一次搭档拍摄《纯爱手册》的时候在片场时都有些拘谨，反而是拍摄完后，通过社交媒体聊天才逐渐熟悉的。”他们也会一起探讨角色和剧本，并帮对方对戏，“特别是第二天有试镜或者比较重要的场景要拍。”