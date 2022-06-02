6月适合跟小朋友一起看的影剧

6月假期终于到了，正是一家人享受团聚时光的佳期！这7部影剧在有意义的同时不失乐趣，适合和小朋友一起看。大人小孩一起看一起聊，或许可以做一些机会教育，促进亲子关系。快加入观看列表吧！

1. 《玩具总动员》（Toy Story）

类型： 喜剧 / 动画 /家庭

平台：Disney+

令人期盼已久的《光年正传》（Lightyear）即将要出了。去看电影前不妨与小孩一同回顾经典的《玩具总动员》系列。

盼望已久的《光年正传》于今年6月出（Disney+ 提供）。

《玩具总动员》系列讲述了一群玩具在不被主人发现的情况下的种种冒险，虽然已出了4部电影，每一部却依然成绩亮眼，深受历代观众的喜爱。

这个系列集结了刺激的冒险部分以及真挚的情感，无论是玩具之间的革命情感，或是玩具与主人之间一起成长的特殊关系，都能勾起观众最美好的童年回忆，是个值得与小孩分享的温馨电影系列。

《玩具总动员》这个温馨电影系列适合家长与小孩一起观看（Disney+ 提供）。

这个系列一共分为4部，你都看过了吗？

2. Little Fox Chinese

片长： 每集3-5分钟

平台：YouTube

对很多家长来说，让孩子接触母语可能是个难题。

YouTube 频道 Little Fox Chinese 用华语讲述熟悉的童话故事，例如《西游记》和《穿靴子的猫》，同时也通过可爱的动画和故事中不同人物的配音来让角色更立体，故事更生动。

频道上“灰姑娘”的故事（摘自互联网）。

除了童话故事之外，频道还有小朋友们可以跟着唱的儿歌视频，在提供欢乐的同时有助于小朋友学到新的华文词汇。

3. 《魔法满屋》（Encanto ）

片长： 112分钟

类型： 动画 / 奇幻 / 歌舞

平台：Disney+

《魔法满屋》讲述出生在一个魔法家庭，唯独自己没有魔法的Mirabel的故事。当她家里的魔法面临消失时，她开启了一段拯救魔法的精彩冒险。在这个过程当中，她与一直因为不会魔法而打压自己的家人和解，也学会了接受自己。

五彩缤纷的画面和朗朗上口的歌曲也为电影添加了可看性，家长和小孩可以一起欣赏。

《魔法满屋》亮丽的画面为电影添加了可看性（Disney+ 提供）。

4. 《心灵奇旅》（Soul）

片长： 109分钟

类型： 动画 / 奇幻

平台：Disney+

导演过备受好评的《飞屋环游记》（Up），《头脑特工队》（Inside Out) 和《玩具总动员》（Toy Story) 等的Pete Docter的作品，想想就期待。

不甘在实现梦想之前离开世界，Joe碰到了对世界毫无热忱的灵魂22。他们通过一段精彩旅程，意识到平凡生活也能过得充实的故事。

Joe和22一起在《心灵奇旅》中开启了一段精彩的旅程（Disney+ 提供）。

电影情节看似沉重，但各个年龄层都能从《心灵奇旅》中找出看点。小朋友应该会被充满色彩的动画以及幽默、生动的角色设定所吸引。历经生活起伏的大人们，或许会领悟到这部电影的意义——“享受活在当下的每一分钟”。如果孩子们好奇电影中的一些情节，父母可以试着用他们的语言来做个“机会教育”。

5. SciShow Kids

片长： 每集5分钟

平台：YouTube

有时候，你是否会觉得孩子像行走的“十万个为什么”？

乘孩子有求知欲，让他们看看YouTube 频道SciShow Kids吧。 小朋友无意间会问的问题，例如蜂蜜是从哪里来的，或者玉米怎么变成爆米花等科学问题，这个频道有答案。主持人以简单易懂的方式解释给小朋友，利用了动画和图片作为辅助。

陪同主持人上阵的老鼠玩偶 Squeaks 也让节目有了互动性，更能吸引小朋友的眼球。

SciShow Kids的主持人和玩偶Squeaks 以简单的方式探讨科学问题（摘自互联网）。

6. 《许愿神龙》（Wish Dragon）

片长： 102分钟

类型： 喜剧 / 动画 / 奇幻

平台：Netflix

从旧茶壶中召唤出一条能实现你三个愿望的神龙——乍一看，《许愿神龙》有点像中国版的《阿拉丁神灯》，但观影后会发现寓意其实大有不同。

大学生丁思齐无意间召唤出许愿神龙，与十年前的青梅竹马重拾友情。毫无物质欲望的丁思齐与拜金厌世的神龙之间的利益冲突，逗趣中也带出了亲情、友情比金钱可贵的寓意。

《许愿神龙》温馨轻松的剧情适合一家人观看（Netflix提供）。

《许愿神龙》独特的中国风也能让新加坡观众产生共鸣。挤巴士地铁公交、吃虾饼、塞车等接地气画面，贴近日常生活。加上幽默的配音和轻松易懂的剧情，《许愿神龙》适合一家人观看。

7. 《克劳斯：圣诞节的秘密》（Klaus）

片长： 98分钟

类型： 喜剧 / 动画 / 冒险

平台：Netflix

在6月看一部圣诞电影听起来很奇怪，但《克劳斯：圣诞节的秘密》带给观众的温馨，是随时都能感受到。

以另一个角度塑造圣诞老人的来历，这部电影讲述了懒惰自私的主人公Jesper与孤僻的木匠Klaus，如何利用写信和送玩具，让一个民众之间原本不合的小镇充满了温情。

小朋友从这部电影能看出待人有善意的蝴蝶效应，大人们也能被电影真挚的情感所打动，无论年龄都有看点。