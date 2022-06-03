网上充斥假象乱象 李国煌自列道德标准

“老婆漂亮，孩子小，爸爸妈妈已经老，没有你（火腿），三文治还是三文治吗？没有你，他们马上就降级了……”这是李国煌在gov.sg网络剧《都是你啦！》的对白。他扮演陷入中年危机的一家之主，他在职场上遇到事业瓶颈，外来人才抢滩，一度递辞职信，后来想到自己上有父母，下有妻儿，对着手中的三文治自言自语，将火腿比拟成自己，指三文治中若少了“火腿”将分分钟降级成白面包。

李国煌接受《联合早报》访问说：“成龙说他的出轨事件是‘犯了全天下男人都会犯的错’，我的这句对白也是男人的心声。一般上养家的人，其实是在一种痛苦的环境里挣扎的，有些东西不是自己愿意做的，不做又不行，有时候做得好好的，突然又有人来跟你竞争，所以会有多一层压力和顾虑，无形中变成现在一般男人的心态和心声。”

全剧10集带出职场困境

《都是你啦！》上周在gov.sg的YouTube频道上线，全剧共10集，每集20分钟左右。李国煌扮演制作公司的导演兼制作人，由这个人物带出职场困境，网络视频流量现象，邻里纠纷等故事。这个角色一心想证明自己比Bobby Tonelli饰演的外来人才更懂得观众，而走上“偷拍”之路，甚至制造邻里矛盾，好让自己有拍摄素材，东窗事发后顿时成为过街老鼠。

李国煌指，他的角色怀着“魔鬼心态”，为了流量造假和搞事，令他颇有感触，“良心已经被这种数码科技大环境腐蚀了，有人为了流量和数据先拍摄，拍完才救人，也有人会拍一些所谓的假新闻满足自己的欲望，这个欲望就是要更多人看视频。”

赚钱之余不能没道德

网络上的假象与乱象不少。李国煌举例，有人会买超市的冷冻豆沙包，蒸好摆盘拍照，并配上不懂是真是假的故事发文，“很多人按赞、留言后，你就很有满足感，但这种东西，它的意义在哪里？”

他也提到，上个月有一名外国网红上载一段在国家公园林火前漫步的视频，“这个已变成环境问题，好像什么都不重要，东西有人看才最重要。”

李国煌的公司也制作网络短片，他觉得，透过好玩好笑的作品赚钱之余，不能没有道德。他的底线在于不破坏环境、不破坏一个人的名誉，“他明明是好人，断章取义，把他变成一个坏人，那个人就很无辜了。如果是整人或制造一个假象的视频，我们也会在同一个视频里让观众知道是假的。”

戏外遇上有包容心好邻居

《都是你啦！》中，王伟良与扮演客工的Jay Nesh Isuran是邻居，两人因李国煌的角色从中作梗而纠纷不断。就邻里纠纷话题，李国煌说，他在生活中只遇过好邻居，反倒是自己当年住兀兰组屋时，曾因宗教烧金银纸，而对邻居感到不好意思。

他说：“我初一、十五会烧很多金银纸，住我隔壁的邻居是基督徒，他们没有投诉我，很尊重我的宗教。我很内疚，因为我（烧金银纸）把走廊的天花板弄到这么黑，后来我自己找人来粉刷，也少烧一点。如果他们来跟我吵，我难免会不爽，但反而是他们的明白和宽容，让我自己会减少‘干扰’邻居。”

李国煌三个节目在手

剧集上线一个星期多，观众反应不错，网上可见“意外地好看”“我binge-watch（一连看完）十集”“故事暖心”“感动到哭了”等赞许留言。

李国煌去年底从台湾金马奖回新后，即刻展开《都是你啦！》的拍摄工作，他感谢制作公司哇哇映画配合他的时间。剧集播出后，他收到不错的观众反馈，指剧情搞笑、好玩，他认为剧中内容贴近民生，是吸睛原因之一。

至于李国煌的工作近况，他透露，目前忙三个节目，包括新系列的《小毛病大问题》《国记交易所》和线上直销新节目。