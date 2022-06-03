冯伟衷遗作泰国公映 许振荣徐彬出席宣传

冯伟衷的遗作“The Antique Shop”在泰国推出，午言媒体负责人许振荣与主演徐彬前天（6月1日）出席了泰国的记者会与电影首映礼。

许振荣昨天接受《联合早报》访问时透露电影昨天（6月2日）在泰国上映，本地放映日期还不便透露。

泰国恐怖电影“The Antique Shop”刻画冯伟衷遇到灵异的故事，他生前已拍摄了一部分。电影演员包括徐彬、张值豪、韩星裴珍映，以及泰国演员Phiravich Attachitsataporn（皮拉维·塔奇沙鹏）等。

冯伟衷军训时因受重伤去世，由泰国导演执导的这部电影就搁了下来，一搁就两年。许振荣不曾放弃要为冯伟衷圆梦，终究完成了这部结合英语、韩语与华语等语言的电影。

许振荣感性地在个人社媒写道：“从开拍到放上大银幕，我们等了三年。谢谢促成这桩美事的所有朋友。我们在泰国的记者招待会及首映礼圆满落幕了。”许振荣也感谢徐彬的完美演出：“从一开始接棒，紧迫的拍摄时间，到一个接一个马不停蹄的宣传访问记者会、首映会。我们都看到了你的认真和专业。”他也希望凭《过江新娘》人气飙升的徐彬，能凭这部电影让区域观众更加认识他。

徐彬也感性地回应：“不管多累，一切都是值得的！谢谢大哥和整个午言媒体的兄弟姐妹们在背后的付出！你们辛苦了。”