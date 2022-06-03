李立群合体刘畊宏 凌晨跳毽子操庆上海解封

（上海讯）经过两个多月的封城，上海6月1日迎来解封，70岁台湾老戏骨李立群也开心拍影片庆祝，脸上堆满笑容“恭喜恭喜！12点过了，大上海解封了”，凌晨还与近期窜红的刘畊宏合体跳操庆祝解封，两人在镜头前大跳毽子操，气氛欢乐无比，影片曝光后吸引超过80万观看，还有人点名“甜心教主”王心凌“带上王心凌一起呀！”

随着上海迎来封城，定居上海的李立群心情也显得相当雀跃，在影片中开心表示“恭喜恭喜！12点过了，大上海解封了”，呼吁大家别太报复性消费、报复性聚餐，“但是还是禁不住的高兴，别太嗨就好了，高兴是一定高兴”，恭喜大家终于迎来解封。

李立群也说，他与刘畊宏本来就约好1日凌晨要聚聚，因此当12点一过，刘畊宏便亲自接他去家中作客，从影片中，可以看到李立群和刘畊宏同框大跳招牌“毽子舞”，70岁的李立群跟着刘畊宏跳操，身手显得非常利落，结束后还与刘畊宏击掌庆祝，并在片尾教对方自己的招牌“再见再见”，两人在镜头前笑开怀，解封好心情全写在脸上。影片曝光后，粉丝们纷纷留言“上海两个月里最红的两位凑在一起了”；“这是连夜去的吧”，还有人说“带上王心凌一起呀！”

李立群要回台退休

李立群近年来将事业重心移往中国大陆，定居上海，不时会在社群平台剖出“封城日记”，与粉丝们分享生活点滴，充满生活感的影片让他大受粉丝欢迎，在抖音上粉丝多达847万，他日前也松口透露解封后，就要退休回台湾过日子，希望老天保佑“别让我生病”。