为何是吴秀才 Why Her?

6月3日起，每逢星期五和星期六，Viu更新上线

“师生恋”律政剧，讲述王牌律师吴秀才（徐玄振饰）犯错后被迫到法学院教书，与曾经受冤入狱的法学院学生孔灿（黄寅烨饰）相恋，开始修正自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。

终极拦截战 Interceptor

6月3日，Netflix上线

军事题材电影。讲述刚毅坚忍的上尉JJ Collins（Elsa Pataky饰）从五角大厦含冤被贬到位于太平洋孤岛的核武拦截站担任负责人。某天她管辖的基地遭遇里应外合的同步攻击，Collins在紧迫的时间压力之下，必须运用多年战术训练判定谁是盟友，阻止唯利是图的Kessel（Luke Bracey饰）和他率领的佣兵实行邪恶的恐怖任务。

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

在新加坡，大约有10—15%的人有失眠问题。今天的节目将讨论：一、做梦就代表睡得好吗？二、睡前运动，会让你睡得更好吗？三、贫血会导致失眠吗？

寄生

8频道 晚上9.00

允泽为之前唐突向时愿表白的事道歉，时愿声明自己对允泽没有男女之间的感情，两人不可能发展。允泽无奈接受，却说他会继续喜欢时愿，只要时愿不讨厌他就行了。两人的对话被允聪听见，允聪才知道哥哥也喜欢时愿。