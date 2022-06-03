葛斯齐再爆汪小菲“第3个女人” 一件小事让他喊“小菲你还有救”

不满爆料被汪小菲说是子虚乌有的台湾资深狗仔葛斯齐，原预计昨晚（2日）8时要再度直播，爆料汪小菲的“后宫秘辛”，不料晚间7时多突将直播预告视频下架。他称“技术问题”，稍晚会有不同的方式向外界传达。

关于葛斯齐突然取消直播，另外，据台媒报道，葛斯齐是在直播前突然被检举是台独，导致无法直播，但是他的帐号并未被取消，所以仍能放出视频，据知葛斯齐知道被检举，“目前正在沟通中。”

但稍晚，葛斯齐改成以上传视频的方式爆料。昨天的爆料中，他曝光了汪小菲在和张颖颖交往期间，疑似也和其他女子来往被抓包，甚至还汇了9万人民币（1万6500新元）给一个叫“小雨”的女生。

葛斯齐曝光张颖颖和汪小菲的对话截图说，对于张颖颖的要求，汪小菲全都答应，且汪小菲还在聊天对话中称张颖颖的母亲为“丈母娘”。他大酸汪小菲说：“都还没结婚就喊丈母娘，你那时候的丈母娘是S妈啊！”

他接着又爆料，汪小菲在和张颖颖交往期间，疑似也和其他女子来往被张颖颖抓包，甚至还冒出一个“小雨”的女性。葛斯齐提到，张颖颖曾向汪小菲说过：“你给别的女人汇8吧？”但汪小菲否认说那是给别人买美容卡用的，但收了8万人民币的小雨却说：“行什么贿，8万块是转给我纯友情来往。”葛斯齐酸溜溜的说，“到底是什么样的友情可以这么好，8万块不是小数目。”

葛斯齐直播爆料，说得七情上面。（视频截图）

“张颖颖和汪小菲群组中公开吵架”

葛斯齐还通过视频曝光张颖颖和汪小菲的对话，女方要男方给出孩子完整的出生规划，才愿意生下，不然就要去堕胎。葛斯齐也爆料张颖颖要了110万新元封口费，其中包含一套房和一辆车。堕胎后，张颖颖和汪小菲在有11人的群组中公开吵架，对话纪录中，张颖颖情绪激动，不断爆粗口，疑是对汪小菲与其他女子来往感到不满，让汪小菲在群组里求饶：“我这辈子以后再也不和任何不认识的女人联系了。”虽然汪小菲求饶，但张颖颖仍持续不满“你中间没什么，我跟你在一起之后，XXX伤身体、伤心、失望，我不懂我图什么。”男方则继续解释：“什么都没有，就是那是打高尔夫的俩女一起打，吃了个饭。”

对于葛斯齐的爆料，汪小菲后来发出声明称，对于个人所引发的纷扰将不再做任何回应，“本人希望让一切与此事件相关的任何人、事与纷扰就此落幕，不再给家人和朋友带来影响。本人在此也公开表示放弃追诉葛斯齐先生所有民、刑事之法律责任。”

葛斯齐日前也曾连环疯狂爆料，一夕爆红。不料，隔天就火速道歉。

“汪小菲好人好事”

葛斯齐直播中也透露2017年在台湾机场守着，准备跟拍Hebe，等待时意外看到一台“路虎车”，由于台湾很少有该车型，于是引起他的好奇，加上该名司机身形魁梧，穿着橘色服装辨识度超高，让他认出那是汪小菲的车。

知道汪小菲可能会来，葛斯齐便去航厦等人，没想到看见汪小菲帮一个陌生老奶奶推手推车的照片，接着老奶奶跟着汪小菲上路虎车，车子从机场开到汪小菲和大S一起经营的S Hotel。汪小菲率先下车但不忘叮咛司机，随后司机便将老奶奶载往台北车站，下车后司机还帮忙推行李到高铁站，老奶奶想给司机钱还被拒收。这段画面让葛斯齐十分疑惑“这到底怎么回事”。

询问之下才知道老奶奶不知道汪小菲是谁，只是因为刚从美国回来要搭高铁赶回南部，被好心人载了一程，是葛斯齐告知才知道那个好心人是大S老公汪小菲。老奶奶才恍然大悟拿出汪小菲刚给的名片，这段过程让葛斯齐大赞“汪小菲！你其实还是有救的！”

网民纷纷调侃：“小菲不坏就是不太聪明”“谁能想到在这里也听到了田馥甄”“最后结论竟然是汪小菲还有救”。