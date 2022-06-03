专家毒舌评析大咖女星 舒淇最有名模脸

（综合讯）能进演艺圈的女星个个都是大美人，每位都颜值爆表，但在中国最大模特儿经纪公司CEO及皮肤科医生的专业眼光中，谁才是美人中的美人？谁是平价淘宝脸？谁五官像被踩了一脚？谁长了很适合哭的脸？来听听达人的专业分析。

中国最大模特儿经纪公司esee英模文化创始人及首席经纪人Carrie，手下至少有500位职业模特儿，她与上海知名皮肤科医生伊森一起拍了影片犀利点评华人女星的颜值。

2人强调是以该女星适不适合当模特儿（不看身高，单看脸）及有哪些地方可以改进为方向来建议。

第一个被点评的是女星Angelababy，她因为早期在香港当模特儿的照片有张香肠嘴惹整形疑云，2人都夸她现在嘴巴完全没问题。Carrie说“她如果不做艺人，我估计她这张脸在我这里（做模特儿）能够年入千万（约203万新元）！”。

再来是新疆女神迪丽热巴，伊森说她的脸从正面看是完美无缺的，Carrie立马点出：“但我觉得她山根是不是有点高！”伊森也认同称有个术语叫“美人线”，就是鼻尖到上唇珠最好是一直线，但她鼻尖太挺，肯定不在一条线上。

Carrie说迪丽热巴是个偏中东的混血脸，山根太高，眼睛有点太大，五官有点过于立体，但如果迪丽热巴做模特儿也能赚很多钱。

天王嫂昆凌眼睛太大

至于天王嫂昆凌，医生伊森觉得她的眼睛大了一点，Carrie赞同昆凌容易看起来有点斗鸡眼，若当模特儿，昆凌毕竟是混血儿，这种类型肯定是爆款。

至于谋女郎出身的女星倪妮，伊森喜欢她的下颌角，从侧面看特别好看，由正面看也不会觉得她脸方，很有气质、与众不同。

伊森分析影坛女神舒淇鼻梁较低、眼睛较开，适合画浓重的眼妆，Carrie大赞舒淇如果长到178公分去参加国际模特儿大赛，在巴黎可以红到发紫，在演艺圈最有名模脸的女星就是舒淇。

星女郎林允被指 ‘脸像被踩了一脚’

在中国新生代女星方面，2人点评鹿晗女友关晓彤是东方美的邻家女孩类型，是直男偏爱的那一种，虽然颧骨偏宽一点，大家会觉得她脸扁了一点、大了一点，但头肩比例完美。

女团出身的鞠婧祎是日系的邻家姐姐脸，但缺乏特色，若当模特儿比较适合拍淘宝平价商品！

演过《美人鱼》的星女郎林允下庭比较窄、额头比较大，中庭又比较扁，“脸像被人家踩了一脚的感觉”，但Carrie说林允这种是名模脸，可以在模特儿圈做得风生水起。

杨幂‘缺点很明显’

谈到陆剧女神杨幂，伊森点评说她的缺点很明显，侧面和迪丽热巴一样，某些地方怪怪的，但仍然适合做模特儿。

关于金马影后周冬雨，伊森表示她是东方美的丹凤眼，缺点就是上眼皮比较肿，比较水泡眼，Carrie觉得周冬雨肤色白，在一堆人当中会很出挑。

