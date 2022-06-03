娱乐吃瓜：艺人让你意外的点 黄俊雄闻“它”上瘾 雅慧曾有个洋名叫……

最近台湾网络掀起一阵“关于我可能让你很意外的point（要点）” 的热潮，网民纷纷列出自己的小秘密，不少艺人如陈乔恩、小钟、周汤豪等也加入凑热闹。zaobao.sg访问本地艺人黄俊雄、刘子绚、雅慧和徐鸣杰，一起来看看他们有什么不为人知的一面。

关于黄俊雄可能让你很意外的Point

1. 我很喜欢闻拍戏戴了几个月，充满酸汗臭味的皮带手表

2. 我非常害怕壁虎

3. 我可以只用一支化妆笔画整张脸，闯天涯

4. 我生活里不能没有卫生纸，因为我用它做太多东西了

5. 我有乳糖不耐症（Lactose Intolerance）

什么？！帅哥黄俊雄爱闻有臭汗味的手表？邀黄俊雄自曝小秘密，他很大方地分享：“我很喜欢闻拍戏戴了几个月，充满了酸汗臭味的皮带手表，那会让我精神一振，甚至上瘾！”好玩的他还说，如果合作的是相熟的艺人，还会请他们闻他的臭臭手表“有福同享”（到底谁那么有福气？），偶尔还会被同事捉到偷偷在闻手表！（这时候很适合播一首辛晓琪的《味道》）

原来黄俊雄很怕壁虎，他说：“因为曾经有一只壁虎在我冲凉时跳在我身上，然后在地上‘游泳’。”无奈的是他现在的家有很多壁虎，因此他必须学着与它们共存，偶尔还是会被它们吓到，他自我安慰说：“好在听说有壁虎，就没有蟑螂。”

还有还有，黄俊雄上“大号”90%都是拉肚子，他说：“因为我有乳糖不耐症，但又不注意饮食，什么都乱吃，奶制品、加沙、咖厘、椰浆、麻辣都爱吃。”

黄俊雄会和同事分享“汗臭手表”，就不知道谁那么“幸运”？（取自IG）

关于刘子绚可能让你很意外的Point

1. 我曾经很贪睡，最高纪录一天睡了23个小时

2. 11岁就学会开电单车

3. 我小时候很顽皮，会跟男生打架

4. 结婚之前喜欢一个人旅行，去了十几个国家

5. 我原来是个厨房绝缘体，近几年才对烹饪感兴趣

女神刘子绚看起来很文静贤惠，但原来小时候很顽皮，而且她厨艺不佳，近几年才对烹饪感兴趣，她说：“20多岁时连鸡肉和鱼肉都分不清，哈哈，所以你们在Youtube看到我烹煮的视频，其实是历经磨练的！”

刘子绚以前会在甘榜里乱骑电单车（小朋友千万别学！），14岁就学会开车，16岁就会驾驶小货车（简直就是被演戏耽误的司机）。调皮的她晚上会把枕头塞在被子里假装在睡觉，叫妹妹把风，然后偷偷骑脚车去小镇上买东西吃，她自首说：“我没有大家想像的文静哈哈！”

此外刘子绚婚前喜欢一个人旅行，“我曾经一个人背包去尼泊尔爬山，喜欢说走就走，今天买机票明天就飞。”

婚后刘子绚出国有老公田铭耀陪伴。（取自IG）

关于雅慧可能让你很意外的Point

1.我以前有个洋名叫Serene

2.我还收藏着幼稚园的东西

3.我到现在还有“臭臭”（枕头）

4.小学时假装近视

应该很少人知道雅慧曾经有个洋名吧！她笑说：“因为我很好动，所以哥哥就帮我取了Serene这个名字，希望我能文静一点。可是叫着叫着，我觉得超不适合我的，就不用这个名字了。”后来因为找不到适合的，所以她至今都没有洋名。

雅慧的哥哥曾为她取洋名Serene。（雅慧提供）

雅慧是个非常念旧的人，从幼稚园到长大后的东西她都一直珍藏着，玩具、成绩簿、纪念册（小学到高中）、手机和粉丝的信等统统有，并时不时拿出来回味。就连她参加“才华横溢出新秀”比赛每一场的剧本，她也留着，真让人好奇她家里到底有多大，可以放得下那么多东西？

雅慧还有一个至今还瞒着爸妈的小秘密，“念小学时觉得戴眼镜很漂亮，故意在检查眼睛的时候说看不清楚，结果无缘无故配了眼镜，浪费了我爸妈很多钱，他们好像还不知道这件事。”（爸爸妈妈现在可以跟雅慧讨回配眼镜的钱了！）

雅慧把从小大到的成绩单、纪念册和信件等都收藏起来。（雅慧提供）

关于徐鸣杰可能让你很意外的Point

1.曾经拥有摇滚梦，高中时期组过乐队担任吉他手

2.我小学5年级就拍过新加坡电视剧《有情有义》

3.念书时当过临时演员

4.吃东西会把最喜欢的留到最后才吃

5.我喜欢走路看不一样的风景，曾经每天从乌节路走到MBS

没想到徐鸣杰曾经组团玩音乐，只可惜现在家里的电吉他已经生锈了，他说：“我曾经很喜欢五月天！为什么后来放弃摇滚梦？因为我又开始喜欢嘻哈音乐，加上一直无法让更多人看到我们的演出，觉得有点泄气，就决定暂停活动。”上了大学之后徐鸣杰和同学各奔东西，加上课业繁重就渐渐少拿起吉他，他感慨地说：“近几年在教会里重新拿起吉他，让我想起那一段日子，我觉得那是青春，是一段很美好的回忆。”

徐鸣杰小学五年级就见过范文芳和陈小春，他回忆道：“当时妈妈送我去读业余的艺术学校，学校跟一些剧组有联系，会推荐一些学生去观摩或参与拍摄。那一天《有情有义》在我们学校门口拍摄，需要几个小学生演出放学的情节，于是我就被选中。当时有看到陈小春和范文芳，但没有机会跟他们说到话，那是我第一次体验拍戏是什么样子的。”