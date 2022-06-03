王心凌“被逼吃兔脑”惊魂 创造2亿阅读量

（长沙讯）王心凌凭中国综艺节目《乘风破浪》再翻红，她在节目上宛若少女般唱跳经典成名曲《爱你》窜上微博热搜冠军，后来在节目中与同组的吴谨言、黄小蕾、吴莫愁等女星分在同一栋宿舍，没想到遭遇“吃兔脑惊魂”。

节目中，大伙吃晚餐时，黄小蕾拿出兔头，直言让王心凌尝尝“鼻梁骨里的脆骨”，王心凌惊呼躲闪，面有难色，哀号不断。接着黄小蕾说给大家一人喂一个舌头，又问王心凌记忆力是否下降，称吃兔脑补脑。王心凌吓到发出惨叫声，感觉泪水随时点夺眶而出，“我真的不行啦，脑我不行！”

最后是旁边的吴谨言跳出来帮忙解围，替王心凌吃掉了兔脑。一旁“吃瓜”的吴莫愁忍不住笑道：“感觉跟挡酒似的。”

王心凌最后神情惊恐地吃了一块兔子的脸颊，说：“我生平第一次的一小块兔脸颊，还可以。”神情仍显出为难。

吴谨言（上图左二）替王心凌（右一）挡兔脑；吴莫愁（下图左起）、黄小蕾、吴谨言、王心凌共进晚餐，因兔脑引起话题。（视频截图）

看到王心凌被逼嚐兔肉，不少网民替她感到心疼。有关话题掀起热议，在微博有超过2亿的阅读量，证明她的人气很高。

其实，兔脑或兔子头这一道菜在四川是一道随处可见的美食，据知四川人每年要吃将近3亿多只兔子，平均每秒就吃掉9只，占据中国市场近7成之多。在当地人的研究之下，做出了多款不同炮制兔子的方法，有炒兔肉﹑麻辣兔头等，现时在知名购物网站也有多款不同款式的兔子类菜式，价格从4新元到18新元不等。