Tom Cruise三前妻有奇特共通点 网：早有预谋？

（洛杉矶讯）好莱坞新片《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick）热映，下个月庆祝60岁的巨星”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）贯彻卖命风格，亲身演绎一幕又一幕高难度飞行场面，令观众叹为观止，不得不佩服他的魄力与专业精神。

Cruise自从十年前跟第三任妻子Katie Holmes（凯蒂赫尔姆斯）分开后便再无公开恋情，只有绯闻对象。有美媒分析他三任前妻的共通点，发现竟然有以下3点！

首先三位女士的身高都比Cruise高，第一任Mimi Rogers（咪咪罗杰斯）身高174公分；第二任Nicole Kidman（妮可基曼）身高180公分；第三任Katie175公分，都比官方身高为170公分的Cruise高，显然他特别锺情于身材高挑的女性。

第2个共通点是年龄。三位女士有年龄差距，但刚巧都是相差11岁。Mimi生于1956年，比1967年生的Nicole年长11岁，而Katie生于1978年，刚巧比Nicole年轻11载，网民笑言Cruise下一任妻子应该生于1989年。

第3个共通点则是，原来他的三任前妻都在34岁时跟他离婚，即分别为1990年、2001年及2012年，网民问究竟是巧合还是“早有预谋”？

根据以上推算，假如Cruise再有新恋情，要同时符合第2、第3共同点几乎不可能了。如果他的对象是1989年出生，今年已经33岁，明年就到了34岁的“离婚设定”了，除非他今年闪婚明年闪离才行。