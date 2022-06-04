获洪凌支持张钧淯改名“张奕恺”

入行七年的本地艺人张钧淯改名“张奕恺”，女友洪凌支持他改名。

原名拗口同事不会念

张奕恺告诉《联合早报》，决定改名是因为发现很多观众，甚至圈内人都叫不出他的中文名，“念的时候也有点拗口。近一年，合作过的演员同事中，有蛮多不太清楚如何念我的名，所以做了改名这个决定。”

他希望借由改名，让新的观众注意到他，也让已经认识他的观众更深一层了解他。名字里的“奕”有“盛大”的含义，“恺”有安乐与和乐的意思，“希望我能和我的新名字一样，心中有安宁和快乐，也希望把快乐带给大家。”

张奕恺说，女友洪凌很支持他改名，“不少人和她聊天时，会提到我，他们叫得出我在戏里的名字，但叫不出我的中文名。她跟我提过，我可能需要一个比较容易记和称呼的名字。”他说，女友觉得他的新名字好记又好念。

不过，他本人还没有适应新名字，“我之前都会介绍自己是Nick（他的英文名），但从现在开始我会改口，介绍自己是张奕恺。可能还需要一点时间适应，希望大家能记住这个名字。”

不少艺人之所以改名，一大原因是为了事业。对此他说：“入行也有七年了，其实一直都希望能接到主角戏份。但我明白，这是可遇不可求的。只要大家没有忘记我这个演员，不管小角色或大角色，我一定会好好把握，把角色演好。”他希望有机会揣摩身体或心灵有缺陷的人物。他目前在拍摄新剧《灵探》。