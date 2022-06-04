未婚夫遭肉搜 张娜拉昔日失言风波再被翻出

41岁韩国“童颜美女”张娜拉（Jang Na-ra）昨天（3日）在官网报喜，宣布嫁给小6岁、从事摄影工作的圈外男友，2年多秘恋开花结果，6月底将低调举行婚礼。张娜拉怕影响未婚夫工作，对他进一步的资讯保密到家，不过韩媒起底二人因合作韩剧《VIP：她们的秘密》结识，对方是该剧的暖男摄影师，新郎身分引发网民热议。对此，张娜拉的经纪公司“拉源文化”今天发声明希望外界节制，不要过度臆测张娜拉未婚夫的身分，否则会出面应对。

张娜拉昨公开亲笔信宣布喜讯，小心翼翼表示担心给未婚夫在职场上产生不便，所以无法详细透露其身份，请求大家体谅。她对未婚夫非常保护，但韩媒接连公开男方的背景，让张娜拉的公司硬起来回应：“对于攻击家人的文章或越过道义散布身分资讯，若被判定为恶意，公司将应对。”同时请求外界正面看待这段良缘，祝福并支持她。

张娜拉曾长年在中国发展，她的婚讯也冲上微博热搜，但同时，她过去上综艺节目时的失言也再度被网民翻出。

2004年她被委任为中国大使，当时在韩国已经很有名气的她，将事业转移向中国，和苏有朋主演电视剧《刁蛮公主》等多部电视剧，深受影迷喜爱。

她曾在节目中爆料自己刚进演艺圈时被潜规则上百次，说自己上厕所时，导演都要动手动脚，之后网上甚至传出她一年要堕胎9次的惊人传闻。但最大的失言风波，让风头正旺的她一落千丈。那一次她在节目中说去中国赚钱很容易，只要没钱了就会去赚钱，该言论引起中国观众的怒火，从此抵制她到当地拍戏。

不过多年后旧事重提，有粉丝替张娜拉说话，当年是翻译出了问题，张娜拉当时只是说中韩拍摄的不同，字幕翻译却故意扭曲原话，当事人当时也出来道歉。幸好如今张娜拉在韩国的发展如日中天，有“电视剧女王”的美称。

中国的演艺事业突然中断，张娜拉揭开演艺圈的黑暗面，曾在节目中透露，自己出道初期经历百次骚扰，许多演艺圈的人想要潜规则她。她更直言许多导演喜欢对女演员动手动脚，甚至连上厕所的时候都不放过。这番言论让招来许多网络爆料，有一篇最为骇人，说当时还在念大学的张娜拉就已经有堕胎经验，甚至一年有高达9次的堕胎次数。韩媒求证张娜拉的父亲，张爸爸说自己常陪在女儿身边，自己不在时也有保镖会跟着，根本没时间谈恋爱，怒批是有人要故意抹黑女儿。