为《浪姐3》练到臀肩痛 吴谨言晒腹肌

（综合讯）热播中国综艺节目《乘风破浪》每一集播出后都掀起不同的话题，除了王心凌翻红，吴谨言在节目中的表现也令人刮目相看。

在最新一集的《乘风破浪》中，中国女星吴谨言跳舞时露出手臂上结实的肌肉，获得网友们狂赞“fit”。

吴谨言昨日（6月3日）在社媒上传训练前吃寿司的短片，众女星为了节目不分日夜努力排练，吴谨言自爆每次练习后都会屁股痛、肩膀痛，在影片中还揭开上衣晒腹肌。

她笑说：“这仅是几天的成果，我很期待几个月后的成果，关键是我能不能到那么远，如果练到六块腹肌，我要写一个锦旗送给节目组，感谢魔鬼教练送给我腹肌！”

吴谨言接受港媒访问时表示，与《乘风破浪》多位香港“姐姐”合作得很开心：“透过这次录制，认识了很多香港的朋友，胡杏儿、薛凯琪、阿Sa（蔡卓妍）、阿娇（钟欣潼），大家在一块特别开心，还想再次跟她们合作！”她也点名希望与Twins、胡杏儿再度合作。

想与许凯演现代剧

吴谨言与许凯主演的剧集《尚食》现正在无线热播中，这对极受欢迎的CP继大热剧《延禧攻略》后再续情缘，展开一波三折的爱情故事，《尚食》将饮食、爱情、宫廷斗争共冶一炉，在中国点播量超越10亿，热爆网络。

对于与许凯再度合作，吴谨言透露比上一次更有火花：“这次跟凯凯再次合作有很多新的碰撞，很有默契”，她也表示下次想要走出宫墙，穿越到现代，与许凯合作一部现代时装剧。

吴谨言因综艺和戏剧受到大众喜爱，但观众仅透过电视和社媒认识吴谨言，她透露自己荧光幕下跟常人一样，也是喜欢网购，不用工作时，就会在家躺着追剧、看电影：“前阵子疫情没那么严重，我有去策骑及滑雪，想趁有时间学一些想学的东西。”