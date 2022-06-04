叶蒨文一曲勾起歌迷回忆 不提与梅艳芳的情谊被赞

（长沙讯）叶蒨文最近上中国大陆湖南卫视与香港TVB合制综艺节目《声生不息》，在怀旧潮中翻热。她与李玟、周笔畅在综艺里同唱金曲《我要你的爱》等，除了让惊叹已经60岁的她体力完全不逊后辈。对比34年前的姿态，已经满头银发的她，仍自信得让人目不转睛，一场唱跳表演下来气息始终稳到让李玟都直呼“厉害”。

这首歌曲也引人想起34年前她与梅艳芳合作的版本，其中更是藏着她和梅艳芳的过往。

她曾经和王菲同唱这首歌炫技，也因为这首歌和梅艳芳发展出一段传奇的友情。

1993年，叶蒨文和王菲在舞台上挑战在台上一边做仰卧起坐一边唱《我要你的爱》，以证明自己唱功不俗。

与王菲同台角力的五年之前，即1988年，梅艳芳和叶蒨文在一场晚会上同台演唱《我要你的爱》，更是让人记忆深刻。

当时两人，一个豪放大胆，一个甜美温柔，边合唱边斗舞，在对视互动中，完美演绎出女孩初恋时的大胆甜蜜。

时隔34年后，叶蒨文和李玟、周笔畅再演绎这首歌，除了恋爱的甜蜜外，更多了几分洒脱。

作为在梅艳芳连续多年蝉联“最受欢迎女歌手”后，第一个从她手中接过桂冠的女歌手，叶蒨文曾一度被媒体称为“打败了梅艳芳”的女歌手。对此，叶蒨文说，是因为梅艳芳放弃了领奖，自己才拿到了第一个奖杯。

即便叶蒨文表现谦逊，她和梅艳芳仍无法避免被比较。可台上台下两人却从未黑过脸，反而常常同台合作彰显两人的默契。《我要你的爱》后，叶蒨文的第一曲黄梅戏《梁山伯与祝英台》就是和梅艳芳一起演绎的。

叶蒨文的老公林子祥和梅艳芳更是多年好友。去年，电影《梅艳芳》上映时，林子祥曾说梅艳芳是自己朋友中最特别的一位，他和老婆还常因为思念故友而将自己灌醉。

其实，叶蒨文和林子祥两人多年来很少在镜头前提及逝去的好友，这次叶蒨文翻唱《我要你的爱》也并没有“追忆往昔”，只是将这首歌作为“青春的美好回忆”展现在观众面前，或许这才是对友谊最好的纪念吧。

网民回忆叶蒨文和梅艳芳的友谊时说，两人第一次相识是在一个宴会上，当时大火的梅艳芳主动和后辈交谈，还大胆表白“我好喜欢你哦”，让叶蒨文十分惊讶。

但是，当时还未能够融入香港乐坛的叶蒨文和梅艳芳并没有过多的接触，对她的印象也不深，直到另一次的机缘巧合。叶蒨文邀请梅艳芳一同参与张曼玉和钟楚红的“破冰聚会”，四人开心畅聊。据叶蒨文回忆，那是她见过的梅艳芳最轻松的时刻。

此后，梅艳芳和叶蒨文才渐渐亲密了起来，不仅常常同台合作，还曾一起参加成龙的赛车聚会，并亲密合照，青春感十足。

歌迷细数说，有粉丝在活动上送给梅艳芳一只小狗，梅艳芳的第一反应就是“给最喜欢狗的叶蒨文抱抱”。合唱时，在一众明星环绕的舞台上，梅艳芳会招呼最边缘的叶蒨文来到自己的身边一起演唱。

梅艳芳去世后，叶蒨文鲜少在镜头前提到她，偶尔提及也只说好友是一个“很勇敢的女人”，所以自己也不会在镜头前落泪。

没想到，如今一曲《给我你的爱》，观众再次回忆起两个天后曾经的舞台，虽然梅艳芳已经故去，叶蒨文也早已满头白发，但两人留给观众的回忆和感动没有消散。