吴宗宪劝放过汪小菲有效？葛斯齐矛头转向林依晨：破坏行规

（台北讯）台湾资深狗仔葛斯齐入行多年跟拍经验丰富，因为揭发王力宏和汪小菲出轨传闻，知名度暴增，还被中国大陆直播平台邀请不定期透过直播或视频，爆料其他艺人不为人知一面。最新中招者是有“零负评女神”封号的林依晨，葛斯齐点名她当年破坏行规，害他留下生涯一大污点。

林依晨去年升格当人母后，现阶段多半心思都在小孩身上，粉丝也都乐见其成，恭喜她如愿以偿外，依然期待她的新作品。葛斯齐爆料两人恩怨，引起热议。

据台媒报道，林依晨2009年准备动脑瘤手术时，葛斯齐称他第一时间获得消息，回报公司后再求证经纪人，却得到“错误消息”的答复，当时还害他被主管痛骂；葛斯齐也只能当作一般新闻刊登，版面不大。不料林依晨经纪人却把消息放给别家公司，放在头版还证实动脑部手术一事，让他气疯了。

对此葛斯齐说：“她（林依晨）这是破坏行规。”他到手的第一手消息飞了，让他直言“对我来说是很大的污点。”至今想到这件事还是耿耿于怀。

另一方面，葛斯齐日前大爆汪小菲疑婚内出轨，引来满城风雨，吴宗宪接受台媒访问时以和事老身份，透露有跟汪小菲通话，他还叫汪小菲：“要嘛你就认了吧，或者学我不要认，一个人大战500个酸民。”同时，吴宗宪也向葛斯齐喊话：“不要再这样挖别人祖坟，失德啦！”葛斯齐后来回应：“宪哥一句话，没问题。”看来是有意收手了。

吴宗宪扮和事老劝收手

吴宗宪一边叫汪小菲认了，一边叫葛斯齐收手。（取自艺人面簿）

吴宗宪昨午受访时提到汪小菲的心情：“他很无奈，为何一直朝着他打。”他自称有安慰汪小菲，还建议汪之后该如何处理，他虽跟汪不算深交，但私下见过几次面，觉得汪很客气，认为夫妻之间的事与他无关，他都是以客观角度看待。至于汪小菲对葛斯齐撤告，吴宗宪也自夸：“是我跟他讲不要告了，人家刚失婚、交女朋友，都该给予祝福。”

最近郭彦均的“很多孩子都走了”风波引发热议，吴宗宪认为：“他没有恶意，外界就没必要用那么重的角度看待它，他只是有感而发，如果讲了不对的话，纠正一下就好。”觉得相关单位应该不会真的罚他300万。

吴宗宪昨在西门町推销公司产品，表示产品销售未受疫情影响，日后会再推出自己设计的翻译机，也提到上海的办公室已装潢好但没进去过，租金1个月要价70万台币，等疫情趋缓，他会两边跑。