黄金之旅 The Golden Holiday

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：郭道元、金相镐、金大明、金熙元。一名小镇刑警带老婆与女儿到菲律宾度假，却意外卷入犯罪组织杀手的阴谋，被诬陷成杀人嫌犯。他为了洗脱罪嫌，和当地的导游一起调查真相。

如胶似漆

8频道 晚上10.30

异族通婚越来越普遍，两个人虽然有语言、文化和宗教的差异，仍共组家庭。异族情侣追求幸福的路上，必须经历什么考验？有人被以为是妻子的员工，有人被认为是来新淘金，还有人遭键盘侠羞辱。他们会坦然面对，努力反击，还是置之不理？节目将探索差异可否巩固这些家庭关系，让他们拥有更丰富的体验？

依兰传

U频道 晚上9.00

珊妃欲撮合，让小楠成为殿下的妃子。盛老板让牡丹来家里和阿天相处，希望两个人能够在一起。玉兰见阿华占牡丹便宜，还指责牡丹勾引阿华。小楠得知阿昌和她有共同的敌人，决定助阿昌一臂之力。姵妃为了阻止小楠当上妃子，计划晚上抓小楠幽会，却揭开阿昌的真实身份。

噤界II A Quiet Place Part II

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.55

阿伯特一家逃过家中的致命危机后，如今必须走进住家外面的恐怖世界，继续悄无声息地奋斗求生。当他们冒险地走向陌生的土地，随即发现潜伏其中的致命威胁，不单只有寻声猎杀的外星怪物。