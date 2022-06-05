“南拳妈妈”弹头与交往6年女友分手 发文倾诉伤心欲绝

台湾组合“南拳妈妈”成员弹头与交往6年多的空姐女友贝贝感情稳定，今天（5日）却传来分手消息。弹头在面簿上写道：“6年多的感情让我伤心欲绝失了魂”。

弹头谈及这段感情让他伤心欲绝失了魂，难过的他不断潜水“为了用海水洗去泪水”。同时，他在绿岛遇到朋友，失恋的他在海边崩溃哭泣，对方一句“我活着的理由就是陪我的孩子长大”如同雷劈在他身上。他感慨：“名利这东西，基本上够吃够用以外，都无阻挂齿，远远输给真爱。”

弹头回应“台湾苹果新闻网”，透露分手原因并不是因为第三者介入：“我们之间的问题一直存在，尽了全力，个性完全不一样，只是因为太爱对方，这2年疫情几乎每天在一起，在家她追剧我写歌，完全没有交集。”他的身体3年前出现状况，也是女友陪伴在旁不离不弃，至今他仍感谢。“这6年我像婴儿被她照顾，没有她，我完全没有自主生活能力，1张卡、1件衣服、1颗胃药都要问她。”