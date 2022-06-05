横扫《奔跑吧》兄弟团 Angelababy竟是电竞女神

横扫《奔跑吧》兄弟团，Angelababy杨颖竟是电竞大神，开战张彬彬、宋威龙！

贵为《奔跑吧》节目元老之一的Baby笑说打电竞，兄弟团中无对手，“其实圈内人很多打得好，像张彬彬已是职业水平，另一个是宋威龙，他打得不错，但打了一局，邀他再来，他拒绝了我。”

外形很女神的Baby拥有惊人的手速、超强的作战技能，竟是被演艺耽误的电竞大神，甚至能一天24小时沉浸在电竞世界里。

中国综艺节目《奔跑吧》“跑”到第10季，两节目元老——Baby与中国实力派男星李晨应《奔跑吧10》接受《新明日报》访问。

不聊私事，通过视讯回复的Baby颜值逆天，谈节目笑口盈盈，直言《奔跑吧10》就像她人生中的老朋友，陪伴她走过最多事的八年。

难忘的瞬间自然很多，“像刚开始录制，兄弟还有点谨慎与礼貌，现在呢？呵呵呵。”

至于为《奔跑吧10》节目制定主题，Baby建议来一期恐怖密室大逃脱，促狭说将害怕玩密室的都请来！

问起节目元老10年变化，Baby直说李晨越来越胖，奋发精神可得“10年拼搏奖”，因为从第一季开始，玩任何游戏都冲在最前面，带领其他人向前走；另一个忽胖忽瘦的郑恺可得“10年进步奖”，“他从10年前的帅气小伙，现在变成一个很有梗的爸爸！”

Baby自嘲10年内没怎么变，但思路变了，特别在玩游戏的时候，由于太熟悉彼此个性，必须随时换个套路逆向思考。

放话小海绵 “要好好保护自己”

《奔》节目有“卧底”，细数演绎过的角色，Baby认为古装新剧《风起陇西》里的柳莹一角较贴近人设，“她本来就是卧底。”

问起《奔跑吧10》新成员——玉女白鹿、唱将周深，Baby赞叹白鹿超有活力，常听到她开心大笑，具魔性笑声，会带给节目组力量。

至于周深，观察入微、细心就像个暖男，举例：“像拍节目时，周深见到杯子外面结了一层冰，就说‘哎呀，小海绵看到一定很开心’，因为一次带小海棉一起吃饭，周深见到小海绵经常在玩冰块……”

Baby抖出《奔》有个微信群组“奔跑吉祥如意2022”，白鹿在群里告之亲了她儿子一口，正面对镜头做访问的Baby立即笑说：“妈妈不在，你要好好保护自己。”

颜值称得上零死角的Baby提到《奔》成员，戏言希望与蔡徐坤“交换一双腿”，问起节目组给成员准备欠条，Baby当希望能让周深教她唱歌，“他唱得太好听了！”

《奔跑吧10》节目由量力传媒独家发行，每周五晚上10时10分于e乐（新电信电视11/501频道）播出。CAST Chinese Plus订户也可透过手机应用收看。

李晨：愿70岁能再“奔跑”

人到七十继续跑！李晨望70岁再来一场“奔跑吧！”

录了100多期《奔跑吧》节目，对李晨已不仅只是竞技类节目，除了体育项目，也有生活、新闻，紧随年轻人关注的单元，节目出国拍摄时也体验着人生，10年来给他带来的收获非常不一般。

李晨感性说，曾与演员吃夜宵时聊起，一天当他们六七十岁了，再录制一场“奔跑吧”感触必定很多，“观众陪伴大家一起成长，共情经历，必定很有意思！”

李晨应是《奔跑吧》的力量担当吧？他语气得意反问记者：“你说还能有谁呢？”

不过，问到对其他艺人的角色定位，李晨有他一套解读：“像老沙（沙溢）以前玩任何游戏都让他‘先来’，因为他是‘最差标准’，最近这一季他一直在赢哦，所以我认为不应该‘固化’形象，艺人在控制某个领域时总有自己的闪光点。”

新成员里，白鹿实力很强，玩起来丝毫没有偶像包袱，周深就像“金丝鸟”，唱歌太好听了！

《奔跑吧》的内核，一如李晨个人的处事观，跑是积极的状态，相等于一个人积极向上的力量，他也希望借“奔跑”力量，与大家一起成长。

记者问起演艺动向，李晨透露，现阶段大部分时间都在录制《奔跑吧10》，因为特殊原因，很多东西都停了……