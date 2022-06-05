Clover Films将带“陪月阿姐”出征中国

中国测水温有好的开始，本地Clover Films将再带国产片《陪月》进军中国市场！

由王冠逸，刘雅瑟挂帅，Clover Films、李国煌金刚媒体公司参与投资的贺岁片《团圆饭》今年春节档出击，票房90万，赢得华语贺岁片亚军，但《团》携手爱奇艺在中国平台播放，获得盈利远不止于此。

本地Clover Films总经理梁福超日前受访告诉《新明日报》，《团》在新航及卡塔尔航空播放，远征柬埔寨，今年春节农历二十七于中国爱奇艺平台播放时，热播量连续13天高居该平台第5名！

《团》于疫情期间拍摄，一步一惊心，考验胆识，勇气、努力与魄力，外来机遇与扶持更不可或缺！

梁福超感恩疫情期间赞助商为支持本地电影做出鼎力支持，有关《团》在中国成功推广，他声言必须谢谢新加坡旅游局的支持，也要感谢新加坡旅游局上海办事处在中国的帮忙。

问起盈利，梁福超透露《团圆饭》获得200万人民币（逾41万新元）分红！

本地Clover Films与爱奇艺合作4部电影，《团》之后，梁福超进一步表示，Clover Films将以第二部电影《陪月》进军中国市场！

《陪月》由《女佣》“鬼王”导演唐永健掌镜，制作费约100万，《陪》是一部鬼魅片，剧本正积极筹备中，预计近两个月在本地开镜。

有关演员，梁福超表示：“将由本地阿姐挑大梁，目前正在敲对方档期，一天未确定，名单都未能对外发布。”

不过，无论受邀当“陪月”的本地阿姐最终是谁，她都将能凭《陪月》打开中国大门，演艺事业更上一层楼！

据悉，首部进军中国市场的《团圆饭》也将于今晚（5日）晚上9时正通过天映频道Singtel TV（ch585），Starhub（ch868）播出。

先“见”吕爵安 再见姜涛 《七人乐队》由本地老板参与投资

问起Clover Films接下来几个月发行的新片有哪些，梁福超受访透露，当中，韩国片不少，包括宋康昊最近才赢得首位韩国康城影帝的“Broker”（6月23日） 、“The Witch”（6月30日）、“The Killer”（7月21日）等。

由本地片商陈德祺投资的《七人乐队》预订7月7日登场，原本在春节贺岁，由吴君如，Mirror吕爵安，梁咏琪参演的喜剧《阖家辣》订在7月14日放映，8月11日更有一部连片名也港味十足的喜剧《阿妈有咗第二个》。

当中，《阿妈》主角是Mirror偶像姜涛，女主角是毛舜筠，7月登场的《阖家辣》也有Mirror成员吕爵安，七八月都有得见面，狮城Mirror迷肯定乐不可支！

说到《七人乐队》，由香港7大腕导演（洪金宝、许鞍华、谭家明、袁和平、杜琪峰、徐克、林岭东（已故））操刀，影片聚焦于香港的时代变迁，全方位展现出一部兼具生活气息与史诗意味的“香港往事”。

《七》投资方与本地人挂钩，除了中影寰亚音像制品有限公司、寰亚电影制作有限公司，星光联盟影业无锡有限公司、北京真之影文化传媒有限公司，其中有一间8028控股有限公司是新加坡电影公司，该公司成立于2018年，创办人为陈德祺。

陈德祺受访曾告诉《新明日报》，他有感《七》不只是纯商业电影，也具划时代意义，于是雀跃参与，成为《七》片投资者之一。