回乡卖菜被网友亏落魄 中国男星：我一点也不惨

37岁的中国男星徐海为出道15年，演出过许多影视剧如《天下长安》《锦衣之下》等。他最近惊传“失业”回到农村老家摆地摊卖菜，大方在社媒上分享生活的他却遭网友嘲讽“落魄”。对此，徐海为高情商大器地回应：“卖菜跟演戏一样，是我人生的一部分而已。”

中国男星徐海为在社媒上分享自己的农村生活。（图/互联网）

徐海为感慨演员杀青就等于失业，“其实演员工作很不稳定，拍完这个可能就不知道下一个在哪”。他也曾透露自己返回农村生活，只有在有工作的时候才会返回片场。除了因疫情而导致工作量减少外，也是因为城市的花销比较大，定居农村不但可以节省开支，还可以在空余时间帮家人干活。

6月起，徐海为也开始上街头摆摊卖菜，包括蔬菜、鸡蛋、马铃薯、虾子等等。他将这些有趣的务农视频分享在社媒，大方回应网友的质疑：“总有人说一个演员怎么会去卖菜，这么惨，我想说一点都不惨，我就平常心吧，没什么包袱，在什么场合做什么样的事，在剧组帮别人打工，脱了工作服回家，就跟大家一样，一个很普通的人。因为我家在农村，家里有很多事情你不做，家里人就会做。这些活总要有人去做，无关乎金钱的多少。”

徐海为透过视频回应网友的嘲讽。（图/互联网）

徐海为也强调：“卖菜和演戏一样，是我人生的一部分而已”。他分享自己的工作经验，自17岁开始就进过工厂打工、帮家人卖过菜，“刚学三轮车时还骑到沟里面去了，所以说我没那么矫情。”他感谢大家的支持，也借此鼓励人们：“每一个为生活努力的人，不管他做什么，都是值得我们敬佩的。”