贺军翔挖出陈年收藏品致敬阿汤哥 网友大赞好帅

1986年上映的《捍卫战士》（Top Gun）是“阿汤哥”汤姆克鲁斯（Tom Cruise）的成名作。36年后的续集《捍卫战士：独行侠》（Top Gun：Maverick）最近上映后同样在世界各地创下票房佳绩，掀起风潮。

台湾男星贺军翔就在看完电影后挖出陈年收藏品在社媒上与粉丝们分享，其中包括墨镜和外套。今年38岁的他在Top Gun上映时才3岁，虽然从未踏进电影院看这部片，但他却看了无数次电视上的重播。他分享了自己中学时买的人生第一副雷朋墨镜，写道：“二十多年了一直保存着，但现在已经生锈、氧化了，不过却是属于一个经典的回忆！”另外他也兴奋地分享了电影相关的外套、帽子和衣服。

贺军翔在社媒上分享自己的收藏品和飞行经验。（图/面簿）

除了相关物品，贺军翔也因电影回忆起自己6年前的飞行体验，“想起6年前曾经在轻航机上体验过的飞行经验，在副驾也有一个操纵杆，教练真的让你自己体验爬升、转向！但真的很可怕，所以真的很佩服所有能够当飞行员的人。”

网友们看到贺军翔穿上的回忆穿搭也纷纷留言大赞这个造型很适合他“只有小美哥能驾驭”，也有人称照片乍看之下以为是郑伊健。