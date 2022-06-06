李昇基出道18周年官网致函粉丝 恋情成最大关注点

（首尔讯）李昇基出道18年，日前在官网发函感谢粉丝们一路来的支持，但文中隐约透露因公布恋情而受到的困扰，让这个周年庆带有丝丝遗憾。

他表示，过去一年他和粉丝都受到了一些伤害，这一切或许因为因为缺乏沟通所致，然而他保持沉默，原因是不想因为自己无法好好表达本意而造成误会加深。但他也说到，恋情爆出后他的立场和生活并没有特别变化，所以他觉得没有必要特别回应，但若因此伤到粉丝的心他表示抱歉。

李昇基在去年五月份被爆出与女星李多寅相恋，消息传出后女方迅速认爱，并表示两人因喜爱高尔夫球运动而越走越近。然而，李昇基的粉丝对恋情并不看好，原因是女方的家事黑历史被起底—— 李多寅的父亲被爆出曾进行内线交易操控股市，导致许多投资者投资失败，甚至走上绝路，因此两人在一起会影响李昇基零负评的形象。

部分粉丝的抗议举动甚至付诸于行—— 有粉丝租了一辆载有LED灯牌的小货车，并在LED牌子上写下抗议话语，然后将车子停在李昇基住家门前。

粉丝们所租用的LED小货车就停在李昇基家门口。（取自网络）

八月份李多寅曾发长文诉苦，让人怀疑两人恋情见光死，但12月份李昇基得奖时在感谢词中答谢“一位很珍贵的朋友”，且朋友并未用复数词，因此也被普遍理解为是答谢李多寅，公开放闪。

如今他表示“生活和原则不改变”，似乎也在暗示两人恋情稳定，不知这次粉丝们反应又会如何。