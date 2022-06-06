完成外公来新心愿 谢逸轩出专辑回归初心

父亲爱唱歌，大伯是职业贝斯手，谢逸轩从小耳濡目染，会跟着节奏摇摆，随着音乐哼唱。他喜欢听爸爸的黑胶唱片，童年听的不是儿歌，是Stevie Wonder（史蒂夫旺达）、Deep Purple（深紫乐队）、Michael Jackson（麦克杰逊）、许冠杰、梅艳芳。

原籍中国广州的谢逸轩，13岁来新，现已是新加坡永久居民，他的成长过程有音乐陪伴，也用音乐记录生活，最近推出第一张专辑《初心》。他与《联合早报》记者分享来新之旅，以及如何踏上歌手之路。

谢逸轩谈到家族与新加坡的渊源，他说：“外曾祖父在二战爆发后曾沦为战俘，在新加坡做苦工，写了几次信回家，之后就无音讯，家人相信他已过世。外公一直想来新加坡看看他父亲当年待过的地方，但身体不好，我就为外公完成心愿，来到这里。”

父母在广州工作，谢逸轩13岁独自来新，自南洋艺术学院戏剧系毕业后，曾参与Toy肥料厂多部作品的演出，他在办演出的公司工作两年，公司因疫情倒闭，他也失业了。谢逸轩说：“失业后待在家无聊，就开始重拾吉他和钻研音乐，想透过音乐表达自己。音乐是我人生的记事本，在音乐中，我可以自如地表达。我觉得单单语言很苍白，用音乐为语言上色，更吸引人，更触动人。”

走清新民谣风格，减低“噪”元素

谢逸轩包办专辑的所有曲子和大部分歌词，他说：“戏剧训练对我写歌有帮助。演戏时要给人物写小传，所以要研究人物，写歌则是研究情感。”他的作品没有时下流行的电音、摇滚、嘻哈，走清新民谣风格，搭配他温暖的歌声，悦耳动听。他说：“我喜欢各种音乐，这次选择清新的民谣，是要减低‘噪’元素，让大家把我要表达的听得更清楚。”

专辑取名《初心》，记录谢逸轩和朋友圈内发生过的点点滴滴。记者很喜欢《最后的二十四小时》，生活化的歌词充满共鸣度和画面感，谢逸轩透露这首歌写的是一个朋友离开前，两人一起度过的最后24小时。“他一直不敢跟我说要去日本，有一天突然问，‘我明天去日本，你来不来送我？’我说‘我不送，你来我家，我们喝一杯’，然后我们就写出了这首歌，记录一起经历的事情。”

2019年年底，外公过世，谢逸轩回广州奔丧，看着家乡的山水，触动很多灵感，写下《月光光》献给家乡，并把广东童谣《月光光》融入歌曲中。

谢逸轩透露，母亲当初不喜欢他念艺术，问他：“你有信心养活自己吗？”他回答：“我会做得很好。”如今交出第一份成绩单，爸妈听了专辑很感动，“他们以为我毕业后会当教师，偶尔演戏，没想到我会把音乐当饭碗。”

决定把音乐当饭碗，谢逸轩说靠的是勇气。“第一份勇气是父母给的，他们虽然嘴上反对，但一直在背后支持我。第二份勇气是对自己能力的认知，我知道除了努力，也要有实力，所以不断精进自己，有了自信，就可以继续。”