许绍雄退休当“跟得老爸”

（本地讯）第861期《优1周》封面人物是在疫情期间移居狮城的香港资深艺人许绍雄，人称“Benz雄”“欢喜哥”的他，这两年与新加坡妻女长住本地，还出资为爱女许惠菁圆梦，开了两家咖啡馆和一家香港茶餐厅。

现实生活中的许绍雄既是“跟得老公”，也是“跟得老爸”，身为餐馆幕后金主的他接受《优1周》专访时，耸肩笑说：“我只负责出钱和吃，什么都不会，也不管！”

《优1周》其他精彩内容有：新书《从胶园到国会：李美花的故事》作者洪伟喜的访问，《乘风破浪3》的人气“浪姐们”，明星老板系列谈刘子绚的经商之道，介绍美剧“Stranger Things 4”“Obi-Wan Kenobi”、韩综《白老师的背包食堂》、台综《极岛森林》，介绍位于柔佛北干那那（Pekan Nanas）的Sinar Eco Resort，到澳大利亚墨尔本郊游，Ukids特辑分享如何与个性易躁青少年的沟通模式。

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