时光漂泊者寻找爱的归宿

时间旅行者的妻子 The Time Traveler's Wife

可在HBO Go收看，HBO频道（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00（每周一更新）

《时间旅行者的妻子》剧集改编自美国作家Audrey Niffenegger（奥黛丽尼芬格）的2003年畅销同名小说，讲述克蕾儿（成年时期由Rose Leslie，萝斯莱斯利饰）与亨利（成年时期由Theo James，提奥詹姆斯饰）之间的爱情故事。亨利拥有穿梭时空的能力，但无法来去自如，经常不受控地瞬间消失。

这个故事曾于2009年登上大银幕，当年由澳大利亚演员Eric Bana（埃里克巴纳）和加拿大演员Rachel McAdams（瑞秋麦亚当斯）分别扮演亨利与克蕾儿。

剧集一共六集，5月16日已在HBO频道首播，目前已播出一半，今晚将播出第四集。前两集主要描绘男主角的际遇，让观众了解时间旅行概念，故事看似复杂，但呈现方式让人易懂，不会看到蒙查查。第三集开场时，女主角提醒观众，这个故事是关于“时间旅行者的妻子”，她这个妻子才是故事的主角。此言一出，即刻将观众带回她的视角。

无法控制来去很恐怖

时间旅行是一个既科幻又浪漫的概念。我最初接触“时间旅行”概念是透过日本卡通小叮当（哆啦A梦），小时候的我看着小叮当与大雄乘着时光机回到过去，预览未来，对天马行空的情节很着迷。此后，无论是电影系列《回到未来》（Back to the Future）或《时间旅行者的妻子》小说出街后，都能抓住我的眼球。十几年前阅读《时》小说的我，已经忘了故事结局是什么，但依然记得阅读时的想法：如果无法控制何时来，何时走，去哪里，回到哪，没法安安稳稳地享受当下，那根本是一件恐怖的事！

故事里的时间旅行者自小一次又一次经历“恐怖”，然而，这个“恐怖故事”因为有粉红飘飘的浪漫情节，变得没有那么恐怖了。人与人之间的爱，可让可怕难顶的事，变得比较容易承受。当男主角在各个时光里，遇见不同年纪的女主角，纵使身体不受控地漂泊，但因为命中注定的她，他找到了每个时光的归宿，也因此孤独减半，不再那么漫无目的。

女主角鼓起勇气追爱

时间旅行者的生活不好过，当他的妻子也不容易。童年时期的克蕾儿邂逅40岁的亨利，她在20岁时，又遇见28岁的他，但对方还不认识她；两人婚后，丈夫随时消失，她必须很独立，以不变应万变，守着两人的爱巢。

女主角在剧中提出“跑船论”，指旧时代的男人会出海工作，当时的女人就天天看向大海，等待丈夫归来。她说，当时间旅行者的妻子，心情似等待跑船的丈夫回来一样。

女主角没见过家婆，因为对方在一场车祸中丧命了。不过，婆媳曾经“对话”。亨利在某个时光里见到活着的母亲时，曾替克蕾儿问母亲一道问题。这段戏令我动容。

那道问题是：情侣要怎么在一起？亨利的母亲答道：“所有的爱，不都注定以悲剧收尾吗？我不是想泼冷水，但爱情不都总有结束的一天吗？所以我的答案是，情侣不会在一起，但他们会在一起共度一段时光，不过，只是一小段时光。这样也没关系，因为即使知道最终会失去对方，但还是开心地共度一段小时光，这总胜过一辈子告诉自己‘没关系’（指留有遗憾）。”这段回答，给予女主角追求爱情的勇气，等同“已故家婆”促成儿子姻缘。

结尾是喜还是悲？男主角的下场会如何？看了前三集，已经可以嗅到悲剧的味道，希望我是错的，有情人可以终成眷属。

Link：尽情吃，用力爱 Link: Eat, Love, Kill

Disney+今天上线

吕珍九、文佳煐主演，剧情讲述一切都很完美的明星主厨与将尸体藏在自己冰箱中的女人，两人感情link（连接）在一起后，展开奇迹般的奇幻浪漫史。这是集奇幻、悬疑和爱情于一体的韩剧。

寄生

8频道 晚上9.00

LeAnn利用秀环曾经藏毒坐牢的事打击兆华，秀环被记者追访，吓得跑回家。允聪和允泽得知秀环曾经入狱，大感惊讶。秀环坦承曾坐牢，隐瞒此事是不想允聪把她当坏人。允聪心疼母亲的遭遇，秀环不肯透露细节。

十二个夏天

Ｕ频道 晚上9.00

香港旅游节目。刘颖镟、张振朗等12名主持人，分别前往五个国家体验异乡的悠闲生活。

意外的旅程 Youn's Unexpected Journey（首播）

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上10.30

韩国首获奥斯卡金像奖的资深演员尹汝贞在得奖后的心路历程，以及她在今年举行的第94届奥斯卡金像奖中，作为颁奖人登上舞台的幕后花絮。节目展现出尹汝贞和作为“经纪人”同行的李瑞镇在洛杉矶的旅程。

技惊四座第二季（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上8.00

黄国伦、黄龄、魏葆华吴正丹夫妇等担任星光助推官。42支杂技团队将接受四大赛段挑战，跨界融合多元新潮元素，经历多种主题风格的演绎考验，争夺“金牌杂技秀”A角席位。

畅游海滨不列颠第二季 Rick Stein's Cornwall Series 2

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.25

英国名厨Rick Stein介绍他知晓并深爱的康沃尔，在不列颠一隅，居民充满强烈的族群认同感，热爱深植的凯尔特文化。