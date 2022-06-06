人在“社媒”身不由己？吴彦祖发文被酸中文差

吴彦祖日前在微博发文，为女儿已九岁这件事感叹发文，但却引来网友在留言区回应，吁吴彦祖不要再用翻译机，更大叹“你的中文我心疼”！

网友们的留言让温暖贴文变味。（截图自网络）

在这个社媒当道的年代，艺人拥有多个社交媒体平台已不出奇，如吴彦祖一般在中文和英文市场都有粉丝的艺人更是身兼多“媒”，从IG、FB到微博甚至抖音都必须一脚踢，所以很多时候看到的是类似或一样的内容，只是在不同平台分享。

但不同的社交平台也有其通用语文，而以中文市场为主的微博就是以中文为主要分享语言。

吴彦祖上传女儿打耳洞照片。（截图自吴彦祖微博）

吴彦祖6月1日在微博就上载了一张女儿打耳洞的照片，并以中文写下心情——“我最喜欢的人昨天9岁了，她的耳朵被打了耳洞。过去的9年过得如此之快，她成长得如此之快。她的成长让我很兴奋，但也让我为我的小宝贝不再是我的小宝贝而感到难过！ 叹息…”

但有些拗口的文字结构却引来网友留言劝他说“不要再用翻译机了”，原本温馨的分享顿然变味。

那吴彦祖是否真的用了翻译机呢？

吴彦祖在IG也上载了同一张照片。（取自吴彦祖IG）

对照吴彦祖在同一天于Instagram发布的英文贴文，发现内容一致之外，连文字建构都相似。如果将文字复制并放到Google翻译机，得到的结果就会是

谷歌翻译得出的结果。（截图自网络）

看来网友们的怀疑也不是空穴来风。但需要为吴彦祖平反的是，记者早前为电影与吴彦祖以中文进行过访问，虽然中文对谈不如一般中文演员流利，但也不至于文字结构有问题或听不懂。所以在社媒发文使用翻译机或许纯属便利，阿祖的中文还是能登大雅之堂的。

至于要不要继续使用翻译软件—— 或许网友可推荐更靠谱的翻译软件让更多艺人能享其利？