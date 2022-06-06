Bon Jovi创团贝斯手辞世 主唱Jon：心都碎了

（综合讯）美国摇滚天团“邦乔飞”（Bon Jovi）贝斯手艾力克约翰萨奇（Alec John Such）美国时间5日传出辞世的消息，享寿70岁。Bon Jovi主唱琼邦乔飞（Jon Bon Jovi）在推特发文悼念多年战友，表示听到这则消息时心都碎了，但并未多提Alec John Such的死因等细节。

Jon Bon Jovi在发文中说，Alec John Such可以说是团体Bon Jovi的创始团员，因为他当年从中牵线，才有了如今的Bon Jovi。Alec John Such是鼓手狄可托雷斯（Tico Torres）的童年好友，当初也是他带吉他手瑞奇山伯拉（Richie Sambora）去看他们的表演，“Alec生前一直是那么的狂野、那么的精力充沛，如今当年的那些回忆带给我微笑，也带给我泪水，我们会非常想念他。”

由Jon Bon Jovi飞领军的摇滚天团Bon Jovi成军至今39年，经典不败歌曲包括“Livin’On A Prayer”、“You Give Love A Bad Name”、“It's My Life”、“Have A Nice Day”等，专辑全球总销量超过1亿3500万张，更在50个国家举办超过2700场演唱会，陪伴许多歌迷从青春步入中年。