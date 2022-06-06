陈邦鋆旧爱爆往事 庞蕾馨挺夫劝女子：放下过去

女房地产经纪忽爆料陈邦鋆往事，庞蕾馨力挺老公，劝女方放下往日情，好好过日子。

针对陈邦鋆近日被前女友指责在交往期间不忠，老婆庞蕾馨今早（6月6日）在接受《新明日报》采访时力挺老公，并表示这件事情并没有影响到他们夫妻的关系。

庞蕾馨说，其实和老公刚认识的时候，就有听过这件事情。不过，他们并没有针对事件做出进一步讨论，庞蕾馨认为这件事情很离谱，也很莫名其妙，因为她也不清楚女方对于老公的指责有什么目的。

庞蕾馨也说：“一开始当我老公跟我提到这件事的时候，他觉得很奇怪，也蛮好笑的，其实我是有点不高兴的，因为这样无凭无据的指责会影响到我老公的名誉。”

称不实指责 若闹大或提告

庞蕾馨说，如果这件事再被放大，她可能会提告对方，对于这种不实的指责，她和老公并没有必要去承担。

她也认为，“如果一个人想要发泄，应该找身边的亲朋戚友分享，而不是通过网络，因为大众也不认识我们，这样的指责将对我们造成很大的伤害。”

庞蕾馨也说，每个人都需要为自己的行为负责，“你今天做的事情，伤害到别人，总有一天你会得到你应有的惩罚或教训。”

对于女方在那么多年后仍很介怀，庞蕾馨认为“女方心里其实是很痛苦的，因为她在这些年来都一直觉得自己被欺骗。”

对此，庞蕾馨劝女方，应该放下过去，好好地生活。

庞蕾馨也说，“其实我们都应该要感谢我们的前任，因为我们跟前任的不合，相处后发现不适合，我们才会珍惜现在的彼此。所以对于每一个前任，我们都应该心存感激，让我们知道我们适合什么。”

针对女房产经纪在社媒的指责，陈邦鋆今早只是简单的回复一句，指出：对方说的都不真实！

10年婚姻保鲜

邦鋆和妻子庞蕾馨结婚将近10年了，依然十分甜蜜，他有时还会发文放闪告白爱妻。

对于如何做到婚姻保鲜，邦鋆直言和妻子有同样的价值观，也就是“做好人、做好事，做自己想要做的事情，不要去局限任何人想要做的事情”，夫妻间相互支持，互相了解也很重要。

邦鋆常与妻子约会，例如看电影等，享受二人世界，同时有机会聊天，分享生活大小事，借此来更了解对方的想法和价值观，这样相处起来就不会有太大的摩擦。

另外，陈邦鋆也透露，他们都会一直想要冒险、尝试新东西，例如搬去台湾定居。他觉得，当双方一直都在成长，而不是一直重复做同样的事，保持快乐的心情，努力地过生活，那就能维系良好的夫妻关系了。

本月合家飞澳洲做直播

陈邦鋆的爱女Avery在上个月初不慎感染冠病，他受访时透露，Avery确诊后，高烧至摄氏40度左右，不过隔天就好了，目前已完全痊愈。

冠病并没有因此打乱他们的生活计划，对他而言，如果因为疫情而什么都不做，那会很痛苦，只要做好防疫措施就行了。

也因此，邦鋆受到厂商的邀请，一家人将在这个月到澳洲旅游。在这段期间，他将分享澳洲的景点和美食。到时也会做直播，与大家在线分享他们一家的澳洲之旅。

问起演艺动向，邦鋆说接下来会在本地连拍两部戏，一部是英文剧另一部则是中文剧，目前还不能透露剧名，预计这两部剧将在9月中拍完。过后就会回去台湾，因为台湾那里也安排了工作。

除了演戏和经营游戏公司，陈邦鋆也开始搭建个人博客。他透露，和弟弟以及合伙人一起成立的密币游戏公会公司，培训了一个能干的团队来帮他们经营。