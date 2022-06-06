排毒之旅 王沺裁苏梅岛禁食六天

思念是一种很玄的东西，越得不到、越渴望得到，或许能形容阿哥王沺裁禁食六天的心情。

平时吃得又油腻又爱喝酒，为身体健康着想，沺裁上个月飞苏梅岛禁食六天！

《新明日报》昨午（6月5日）联系上沺裁时，他正准备出门，跟好友学如何制作五香，说了句“我很爱吃五香，但发现好吃的五香难找……”索性自己来，是淡是咸口味自己拿捏。

即便很赶时间，沺裁仍耐着性子受访，提起排毒疗程，缘起于健康，他自觉亏欠了身体，多年前曾听朋友说过排毒疗程，此趟飞曼谷，就去苏梅岛体验一下排毒疗程。

为了排出体内毒素，经常在社媒推介“好吃处”的沺裁，不能如常进食，三餐也从大鱼大肉美味，调整成清淡寡口：橄榄油加橙汁、一粒椰子水、一碗番茄汤再加橄榄油，日日如是。

禁食那几天，沺裁不讳言饥肠辘辘，饿得要命，幽默借用王菲的歌“思念是一种很玄的东西……”形容当下心情，五脏六腑思念什么？当然是“可望不可及”的美食。

8天疗程 只坚持6天

进行排毒的地方像个度假村，日子过得悠哉闲哉，除了依照指示吃排毒餐，全天自由活动，但沺裁会避免逛街：“不小心看到美食，担心自己会受不了！”

他选择阅读、看海，转移体内蠢蠢欲动的“食欲”。

整个排毒疗程八天，沺裁努力经历六天，还是举了白旗，没得尝好料是不是很“想死”？促狭问他，沺裁坦承：“六天已经‘死’了很多次，所以我放弃了！”

减重2公斤 欲再排毒

牺牲口福，换来了“重生”感，那些天排出很多黑色颗粒，被告知“肺比较弱”，身体轻盈、气色变好，人也减重2公斤，原本82公斤，降成80公斤。

恢复正常吃的那一瞬间，他立即去呷了咖啡、面包，满足舌尖味蕾，但第一餐却似乎“没什么味道”，内心有点慌的他，晚餐加码重口味，猪脚、煎蛋、冬炎汤，这一回总算“辣”出杂陈五味，味道终于回来了！沺裁开心得很！

上个月才刚排毒，身边朋友雀跃欲试，沺裁舍吃陪友好，透露今天（6日）再飞苏梅岛，来个二度排毒，“第一次排毒，无人鼓励挺难过，这一次已有心理准备，加上朋友相互支持，没问题的！”

王沺裁减重2公斤，气色也变好。（受访者提供）

“没人找我拍戏”

沺裁向来有碗说碗、坦率真性情多年不变，尽管他颜值演技在线，仍是备受粉丝期待再见的阿哥，但问起会否回归拍戏，他劈头就说“无人找我，可能他们知道我已经完全退出了。”

不过他怀旧、重情，几天前才贴文探班向云，写上“缘起《曲终魂断》，缘尽《天使3》，还好戏外偶尔可以跟好姐姐叙旧。”标注“老王看您的戏长大滴”。

问起动向，沺裁笑说已经玩了半年，总得储存生活弹药，不能再玩下去，他说心中已有几个目标方向，一切待进行。