陪审团揭Johnny Depp致胜关键 全因Amber Heard一个举动

（好莱坞讯）影星约翰尼德普（Johnny Depp）与前妻艾梅柏希尔德（Amber Heard）的诽谤官司日前终于结案，7名陪审团判Johnny Depp胜诉，Amber Heard须付过千万美元赔偿费，有指她无力负担这笔款项。

虽然法院宣布一年内不得公开陪审团的身份，但不限制他们分享审讯消息，其中一名男陪审团在抖音上载影片，揭露Johnny Depp的致胜关键，他认为是Amber Heard的一个举动改变了陪审团的想法，觉得她是个撒谎的人。

这名自称是陪审团成员的男性，在抖音分享了法庭文件来证实身份。他指出令陪审团不再相信Amber Heard的最大原因，是她没有遵守承诺，将从离婚协议中得到的700万美元（约962万新元）捐给非牟利机构，还在庭上狡辩不愿意承认错误。

这名爆料者也提到，Amber Heard每次作供都会紧紧盯着陪审团，就像跟他们对话一样，此举令陪审团感到不舒服，后来便索性回避她的眼神。他表示事前不知道负责的是这两名好莱坞巨星的案件，本身也没有留意流行文化，所以没有偏帮任何一边，而陪审团并非完全一致地作出判决，是经过一定程度的妥协，但大部份人都倾向相信Johnny Depp。

传 Amber Heard 《水行侠2》戏份将全删

诽谤官司审讯期间，爆出Amber Heard在《水行侠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）的戏份被大幅删减剩10分钟，数百万名网民甚至联署，要求直接将她从这部电影中消失。

据外媒报道，曾多次在推特爆料的消息人士指出，在Amber Heard输掉官司后，片方华纳兄弟高层召开会议，商讨应否让她饰演的Mera留在《水行侠2》，而结论是她将会“被消失”，删除所有相关戏份。据知《水行侠2》是Amber Heard跟华纳兄弟在合约上最后一部电影，就算她在《水行侠2》的戏份被保留，但此后相信会在DC电影世界中消失。