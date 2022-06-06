娱乐吃瓜：学起来！明星变身网络教师 “王心凌女孩头” “陈意涵姜茶”

俗话说“艺人”就是“异于常人”。他们演而优则唱、唱而优则跳，方方面面都必须要兼具甚至是十项全能。随着社媒的蓬勃发展，艺人所攒积下来的才能有了更多的平台去展现。

一起随zaobao.sg来看看这些化身美妆发、烹饪和生活达人的明星们，都不约而同在小红书上分享了哪些秘籍？

爱美达人──王心凌、杨丞琳、高圆圆

王心凌“开班授课”如何编三股辫。（图/截自小红书）

最近以《乘风破浪》翻红的王心凌，在上个月开通了小红书账号，分享自己生活日常。“甜心教主”的运动、饮食、保养、穿搭皆是网民们关注的焦点外，她不私藏的单侧三股辫更是“王心凌女孩”争相模仿的发型。

短短2分半的编发教学中，王心凌细心地将步骤拆解，边说边示范动作，相当熟练。她还不忘分享这个三股辫与一般的三股辫的不同之处在与头发比例的分配。光靠这一小步骤，就可以与一般的三股辫有不一样的变化。

“甜心老师”的教学不仅引来大量的点赞，她的编发教程更是让网友直呼又实用又有特色。

杨丞琳教粉丝们用短发绑丸子头。（图/截自小红书）

无独有偶，“甜心教主”的好友“可爱教主”杨丞琳也曾分享过短发丸子头教学。

以短发形象深获好评的杨丞琳干脆以及肩的短发为主题，教大家超简易的“短发丸子头”绑发技巧，让短发女孩也可以尝试不同的造型。5分钟的视频里，杨丞琳同样手把手，边示范边解说。她先将头发一分为二上下两个区块，然后各绑成1个丸子即完成。

视频中她屡屡想要将成果分享给镜头看，却因独自录制而没办法移动摄影机。视频发布后有粉丝在下面留言：“丞琳其实你转个身就可以看到侧面了”，惹笑一众网友。另外还有网友质疑这个绑发技巧过于简单到不需要特别拍视频教学。但也有不少网友替杨丞琳平反，说随性简单的教学的确对“手残党”而言非常有用。

【楊丞琳 Rainie Yang 小紅書更新】 短髮丸子頭教程分享🍡 先說好 我不是髮型師 如果不受用 不要生氣唷😆 #教程分享 #綁發教程 #丸子頭 #短髮丸子頭 ​☆2022.04.05☆ Posted by 楊丞琳RainieMusic on Tuesday, April 5, 2022

高圆圆透过多年经验的累积统整出“如何挑选对的帽子”。（图/截自小红书）

女星高圆圆在小红书上坐拥百万粉丝，不时会分享自己的生活日常、穿搭、爱用品等等。其中她更依照多年下来的经验，统整出“帽子该怎么选”，造福女性粉丝。

视频中，她点出不同款式的帽子在挑选上所需留意的细节。她也准备了同款却存在差异性的帽子，边试戴边讲解让粉丝可以更容易理解。从毛线帽、鸭舌帽、渔夫帽、贝雷帽到报童帽，她遵循“能修饰脸型”、让脸看起来更小的大原则下教粉丝们怎么选适合的帽子。她最后鼓励大家多认识自己的头型和脸型，才能挑选出最适合自己的帽子。知性温柔的嗓音搭配上实用的知识性内容，不难理解高圆圆在该平台上累积大量粉丝的原因了。

爱吃达人──关晓彤、尹正、陈意涵

关晓彤分享妈妈教她做的“蔬菜三明治”。（图/截自小红书）

既不长胖，又有营养的美食？这个食谱若由女明星来分享，的确会让人觉得更加靠谱。

常在网络上分享自己日常都吃些什么的中国女星关晓彤，也因“关晓彤蔬菜三明治”而出圈。她透露，这个三明治是妈妈教她做的，简单好吃的同时还可以兼顾营养。她用大片的生菜取代一般用的面包，里面夹了番茄、鸡蛋、火腿等配料，用保鲜膜包好即可食用。

视频中的关晓彤异常兴奋，隔着屏幕都能感受到她对三明治的喜爱。她给自己做了一个比平常工作人员给她还要来得大份的三明治，放入肉松时也不忘特别多放一些。对美食渴望的模样代入感很强，仿佛让网友们看到了减重时爱吃却怕胖的自己。

尹正的“尹正焖菜”意外在网络上掀起热潮。（图/截自小红书）

减肥可不是女明星专利，中国男星尹正同样为“吃”而烦恼。

尹正去年开始在小红书上分享健康减脂餐的内容，除了发表笔记他还开直播分享自己一日三餐的减脂心得。他把账号当成自己的“朋友圈”，“劝”粉丝朋友们别熬夜、要运动保持健康。这样毫无距离的真诚分享让他短短1个多月收获了百万粉丝。

这还没结束，因网友们的要求，他晒出焖菜的制作方法，没想到意外掀起风潮，“尹正焖菜”红遍全网。不少网友争相用这个食谱尝试了焖菜，甚至有人说：“蔬菜鲜甜鲜甜的，减脂竟也能这么快乐”。

不仅“陈意涵姜茶”，儿子小初也意外成为网友热议的话题。（图/截自小红书）

喝了这杯养生姜茶，也可以和39岁的陈意涵一样元气满满吗？

陈意涵分享了自己喝了4年的姜茶制作教学。她先是将生姜清洗干净切小块，然后拿去晒干。晒好的生姜研磨成姜汁，与红茶、黑糖、肉桂粉等可以促进新陈代谢的材料一起煮开。

然而，视频的吸睛点不单单只是姜茶，陈意涵儿子小初乖巧站在妈妈身边，跟上跟下帮忙制作还在一旁开心哼歌的模样让网友纷纷大赞小初可爱到他们的视线都离不开他！

爱生活达人──张震岳

张震岳分享露营相关的经验。（图/截自小红书）

张震岳在小红书上的账号自介是这么写的：“人生就是要尝试、学习，即使三分钟热度都好，就怕你对生活完全没热度，整组坏光光。”而翻看他的贴文，轻量露营似乎正是他对美好生活的定义之一。

他分享了“露营帐篷怎么搭”教学视频，短短3分钟的视频却“干货”满满，非常实用。他先是公开他选择露营地的标准，是尽量找一些没有石头的土地，但土地也不能太软。如果土地松软就需要找一些石头压住营钉。他还建议就露营时的天气来选择露营地。至于初学者，应先从露营区开始熟悉入手，再慢慢寻找远离人车的地方。

张震岳坦言并不会公开分享自己喜欢去的露营地，除了要避免人潮外，最重要的是他不希望那个地方随着人潮变多而被破坏。