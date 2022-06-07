时隔13年合作受访 吕珍九文佳煐情绪激动

韩国演员吕珍九和文佳煐都是童星出身，两人主演的新剧《Link：尽情吃，用力爱》（Link: Eat, Love, Kill），是他们自2009年古装剧《自鸣鼓》之后，时隔13年再次合作。

吕珍九和文佳煐早前为新剧接受亚洲媒体视讯访问，被问起再次合作的心情，两人对望好几秒，说不出话。后来文佳煐先开口说：“感觉好神奇。我们十几岁时第一次合作，之后的十多年竟然没有再碰到。这次再见面，仿佛时间一闪而过，吕珍九的样子都没有变。因为曾经合作，所以我们这次相处很自在，相信我们的默契会展现在演出当中。”

吕珍九接着说：“我刚才无法立刻回答这个问题，因为突然有点激动。我们这一行做久了，很难有机会好好回望和反省，因为要把注意力放在当前和下一个工作，就一直往前走。这次难得合作伙伴和我有一段共享的过去，有时光倒流的感觉，例如拍摄时天气很冷，我们会想起当年在冷天一起拍的一场戏，天气晴朗，也会想起当时一场难忘的戏，真的勾起很多回忆。我们俩都走了很长的一段路，现在才能坐在你们面前受访，而我们对彼此的经历感同身受，所以情绪有点激动。”

新剧中共享感情

两人有一段共享的童星经历，在新剧中则共享感情。《Link：尽情吃，用力爱》讲述厨师殷继勋（吕珍九饰）和餐馆员工卢多贤（文佳煐饰）因为奇特的“Link现象”而共享感情，当多贤开心或悲伤时，继勋即使不在同一个地方，也会同时感受到多贤的情绪。从预告片中可以看到吕珍九在下厨时突然大笑，下一刻又突然哭泣，身边的人看得一头雾水，他自己也莫名其妙。

谈到如何演出突变的情绪，吕珍九说：“‘Link现象’是这部剧的关键元素，而我必须让继勋的情绪转折自然地流露，让观众相信不管是哪个情绪的继勋，都是同一个人，很不容易。我跟导演讨论他要怎样的效果，导演也制造了很好的气氛，让我能投入。”

吕珍九形容继勋是一个多层次的人物。“他外表文静、冷漠，其实内心温暖、感情丰富，我很喜欢诠释这样的角色，相信观众也会看得投入。”

文佳煐饰演的餐馆员工卢多贤，生活和爱情都不顺心，文佳煐说：“多贤是一个热情又勤奋的女生，即使遭遇许多挫折，她对生活和工作都不轻言放弃，并渐渐地变得更成熟和勇敢。她的遭遇会让观众起怜悯之心，我会好好诠释她的成长。”

吕珍九趁机精进厨艺

剧中，继勋的餐馆采开放式厨房，他下厨时一举一动都展现在客人眼前。吕珍九说：“我喜欢做菜，这是我的嗜好，但对继勋来说，这不是嗜好，是工作，是专业，所以我从切菜、握平底锅，到厨房里该有的样子，都向专人请教，也趁机精进自己的厨艺。”

吕珍九之前在综艺节目《带轮子的家》展现了不错的厨艺，至于文佳煐，她说：“我厨艺不错，但没有人称赞过我，哈哈！我烘焙手艺也很好，办派对或要送礼时，我会亲自做糕饼，这方面我很有自信。”

文佳煐想和爱犬“衔接”

如果能像剧中情节和某人“衔接”并感受对方的情绪，两位主角想找谁当“衔接”对象？吕珍九说：“我想跟好多人‘衔接’，因为我想知道大家对我的演技有什么看法。我也希望我的经纪人能与我‘衔接’，了解我的心情，哈哈哈！”

文佳煐的答案很有趣：“我的狗狗不会讲话，而我想知道它是否不舒服？饿了？要我抱抱？所以我想跟它‘衔接’，相信很多养宠物的人也有同感。”

《Link：尽情吃，用力爱》可在Disney+收看。