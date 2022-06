(洛杉矶讯)MTV影视大奖(MTV Movie & TV Awards)昨早(6日)举行,《蜘蛛侠:不归之战》(Spider-Man: No Way Home)除了摘下最佳电影,Tom Holland(汤姆霍兰)也勇夺最佳电影演出。同片“蜘蛛女”,也是霍兰的女友的Zendaya(辛蒂亚)主演的美剧《亢奋》(Euphoria)连获三奖,辛蒂亚更独得最佳电视演出,可惜这对小情侣均缺席颁奖礼。Jack Black(杰克布莱克)获颁喜剧天才奖,他打扮成代表作动画《功夫熊猫》(Kung Fu Panda)主角“阿宝”造型现身,还不时在台上翻滚。

Jennifer Lopez(珍妮花洛佩丝)拿下形同成就奖的“世代奖”时,在台上激动落泪,还向未婚夫Ben Affleck(班艾佛列克)喊话:“等我回家吃饭。”她为主演电影演唱的“On My Way (Marry Me)“也勇夺最佳歌曲奖。Paris Hilton(帕丽斯希尔顿)主持的“Cooking with Paris: Paris in Love”曾引起热议,摘下最佳回归综艺(Best Reality Return)。