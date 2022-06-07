挑战“限时限量”各地做菜 白种元化身外烩厨师

白老师的背包食堂 The Backpacker Chef

tvN（星和Ch824，新电信Ch518），每周二晚上10.30，也可在viu.com和viu应用观看

韩国名厨白种元（前称白钟元）又有新节目！这次，他带着安普贤、吴代焕和DinDin，化身外烩（catering）厨师，以每人一个背包能容纳的材料量，前往韩国各地，在有限时间内为客人准备料理。

做菜，对白种元可说轻而易举，但节目仍充满考验。第一集，四人来到乡下，他们的客人是22个小学、中学和高中摔跤选手，要提供这些孩子“无限吃到饱”的服务。摔跤教练说，乡下没有快餐店，所以希望四人能给孩子们做汉堡，而四人听说这22个孩子可以吃200人份的烤肉，惊人的食量让他们不禁大喊这次的任务“不可能”。

但还是不能让孩子们失望。DinDin先问孩子们对汉堡有什么要求，有人要很多芝士，有人要双层肉饼，还有人想吃意大利面、薯条、榴梿、红毛丹、龙珠果，各式各样的要求让DinDin啼笑皆非。

白种元最后定下的“汉堡套餐”是：夹有三层肉饼、两片起司和两条培根的“特级汉堡”，搭配炸鸡块、炸排骨、炸薯条和橘子汽水。担心孩子们吃不饱，他还准备了35人份的意大利面。

明星助手状况连连

四人分工合作，DinDin负责煎肉饼，一开始有模有样，但炉子突然起火，他吓得不知所措，还好白种元冷静处理，没酿成大祸。安普贤为了泡橘子汽水，要剥60个橘子，他苦笑说：“我好像在济州岛的橘子农场工作。”

吴代焕当兵时在厨房工作，刀工了得，切洋葱和马铃薯快手快脚，连白种元都赞好，但没想到因为他，孩子们竟然吃不到薯条。事因时间紧迫，吴代焕在炸薯条时一直搅拌，以为这样能让薯条快点熟脆，结果薯条全断裂成了薯泥，白种元跟他说，炸薯条时绝对不能搅拌。为了不让薯条因此报废，白种元急中生智，加入培根和洋葱，再包住芝士条，裹上面包糠油炸，成了芝士可乐饼，顺利化解危机。

开饭了！孩子们好兴奋，有一个男孩说：“我第一次吃白老师的食物耶！”看到孩子们吃得津津有味，白种元等人虽然累得腰酸背痛，但还是很开心，因为孩子们的笑容是最好的回报。

下一站，四人来到山上一座寺庙，为佛诞日来参拜的人们准备素食。车子只能开到山脚，四人背着装满食材的背包徒步登山，做菜的任务还没开始，已经累到不行。他们也迎来新的挑战，就是被告知准备二三十人份的食物，但没想到来了40多人，要如何喂饱大家？看这一集节目也能跟着白种元学习用豆腐做出咕噜肉和炸酱面。

用厨艺助人

很喜欢看白种元的节目，他不仅是分享厨艺，而是用他的厨艺帮助别人。像之前《白种元的胡同餐馆》是拯救生意不佳的小餐馆，《美味的广场》是用当地食材开发新菜单，帮助农渔业，这次《白老师的背包食堂》则是用美食为不同地区的人送暖。

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