林志玲结婚3周年 甜晒一家3口牵手照

（台北讯）林志玲升格人妻人母后十分幸福，她在结婚3周年秀出一家3口牵手的照片，写下：“平平安安3Q，平淡就是福，刚刚好的幸福，刚刚好的优雅 。”

47岁的林志玲和日本“放浪兄弟”AKIRA（黑泽良平）在2019年宣布结婚，两人婚后努力做人，终于在今年1月31日透露生下儿子。她曾有感而发表示 ：“谢谢自己从来没有放弃，也谢谢最坚强的小宝贝，我们才可以拥有此刻可以歌咏的幸福。”嘴甜的AKIRA也称赞老婆林志玲是世界上最棒的妈妈，还以“我的宝贝（my baby）”称呼林志玲，夫妻俩感情相当甜蜜。