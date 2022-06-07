王心凌翻红她却遭酸“妖魔化” 郭采洁泪崩认被击溃

（台北讯）王心凌参加中国节目《乘风破浪的姐姐》第三季，在初舞台表演代表作《爱你》翻红，同样来自台湾的女星郭采洁也备受瞩目。

近来她与赵梦、薛凯琪和张天爱合作歌曲《自己》，短刘海配上强烈眼妆，让网友直呼“认不出来”，甚至被酸“妖魔化了”。郭采洁日前在短片中坦承正式演出前忍不住泪崩，完全被击溃。

36岁郭采洁以歌手身分出道，2013年演出电影《小时代》系列爆红，后来将事业重心转往中国。日前她在微博上传一段影片，分享为准备《乘风破浪》公演舞台的心情，提到在事前跟队友齐聚，一起念歌词剖析内心世界。

其中有句歌词“那一片面包，解决你的不安别担心”，赵梦解读：“就像是你一天里面，也许是你特别不好的时候，但你突然吃到个好吃的东西；或许是也许你看一个很无聊的剧，然后你就突然的被逗笑了；或者是一个人突然给你说的一句话，就像是一个浮木那样子的被你抓住。”

郭采洁透露，当她听到赵梦的这番话，内心十分震撼，直言：“那天就是我第一次在《乘风破浪》这段日子里面，第一次被击溃，而且是眼泪停不下来，真的始料未及的一种状态。”话还没说完就眼眶泛红，她感性的说：“就这么一个小小的东西，都可以成为你一个特别难受的时刻，就是一个喘息，然后就把你给托住了。”