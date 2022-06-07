首尔网络影展金像奖入围名单出炉 “梅芳草”争气再入围

2022年首尔网络影展金像奖（Seoul Webfest）入围名单出炉，本地共10部作品、八位演员入围20多项奖项。凭梅芳草一角入围海内外多项演技奖的黄暄婷受访时表示：没想到梅芳草还这么争气！

Seoul Webfest始于2015年，旨在提供平台让世界各地的媒体人分享作品并进行交流，本地作品如《我的军官女友》等也曾入围历届影展。今年典礼将恢复实体，于8月18日至20日在首尔举行，更多详情将在日后于官网公布。

黄暄婷：让外国朋友看见我们的舞台

虽无缘红星大奖视后宝座，但梅芳草一角无疑让更多人看到演员黄暄婷。再次入围最佳女主角奖项，暄婷表示非常开心，“我以为我已经和芳草说再见了，没想到还这么争气让我入围这个奖项。”暄婷认为演戏是一个不断学习的过程，有机会走向国际是一件非常好的事情，“我觉得本地有很多好作品都已经准备好了，只需要一个舞台，让更多国外朋友可以看得见我们。”

向云：美梦成真

凭《心里住着老灵魂》入围最佳女配角，阿姐向云觉得“简直是美梦成真”。“要入围外国奖项需要跟许多国外演员竞争，能够入围真的很开心！”向云认为本地电视制作已经有多年历史，绝对不落人后，然而一部好的作品需要天时地利人和，方能在影展脱颖而出。

向云凭《心里住着老灵魂》入围最佳女配角。（照片由TCA提供）

陈泂江再凭《关键证人》入围最佳男主角。（照片由TCA提供）

方展发：迈向国际的一步

视帝方展发凭英语剧“This Land Is Mine”入围最佳男主角，“能够被国际认可并不是常有的事，希望这次的入围是让我迈向国际的一步。”方展发相信本地作品已准备好迎接更大的舞台，“不少本地作品已在NETFLIX等平台上线，我们有很多故事可以说，本地故事人也逐渐得到国际的肯定。”

林慧玲：我的角色代表着新加坡人的勇气

英语剧“This Land Is Mine”是一部讲述二战以后，新加坡人民如何坚强活着，并重新建立起生活的故事。凭该剧入围最佳女主角，林慧玲感到非常荣幸和感动，“我的角色代表着新加坡人的勇气，以及永不放弃和坚强的性格，是个非常难饰演的角色”。林慧玲也认为本地有太多特色能够让世界看到，可与各地观众分享。

方展发（右）与林慧玲凭英语剧“This Land Is Mine”，分别入围最佳男主角与最佳女主角奖项。（照片由TCA提供）

黄炯耀：望千里马能继续奔驰

“若和过去27年相比，今年绝对是事业高峰。”刚从红星大奖带回两座奖杯的黄炯耀，凭《人心鉴定师》入围最佳男配角，“非常荣幸能够和世界各地的行内精英入围专业奖项，是莫大的肯定和鼓励，鞭策我努力前进”。炯耀大哥时时刻刻都做好准备，因为他坚信机会是留给有准备的人。“能够入围这些奖项，我觉得本地作品在海外已经开始让大家注意到，希望接下来我们的作品能够让更多海外的观众朋友们喜欢，大家一起努力加油！”

陈泂江：打了强心针

无缘红星大奖视帝，陈泂江再凭《关键证人》入围最佳男主角。“无论本地或海外，能够入围对我来说就是作品和表演获得肯定，就像是为我的表演再打了一支强心针。”曾参与不少海外拍摄且接触到海外同行的泂江，认为本地戏剧一直不断进步，是可以走向国际舞台的，“我觉得不久的将来，我们会看到更多在海外获得好口碑的本地剧。”

黄思恬：望尝试多国作品

黄思恬凭《人心鉴定师》入围最佳女主角，表示能够被海外评审肯定，是一件非常感动的事情，也是更努力的推动力。无论是黄思恬本身，或是本地作品都一直在努力进步，“希望可以不让大家失望，也希望以后会有更多的机会尝试跨国作品。”

罗美仪：很好的文化互动

新生代罗美仪凭喜剧《卧虎藏鬼》入围最佳女配角，她为这个角色感到骄傲，“大家都很喜欢我诠释的这个角色。我认为自己努力付出是值得的，对我来说是不一样的肯定。”目前跨界合作较少的美仪，期待与更多海外作品交流，“国际舞台的确耀眼，希望能有更多机会往这个方向发展。”

除入围上述奖项之外，本地共四部作品入围最佳剧本，五部作品入围最佳戏剧，三部作品入围最佳导演和两部作品入围综合类最佳网络内容奖。