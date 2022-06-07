娱乐吃瓜：汪小菲双宋都被他爆过料 “最强狗仔”葛斯齐什么来头？

过去在娱乐圈，多是媒体记者的爆料“捧出”艺人，但近期发生的连串爆料，却捧出了一个狗仔。

爆料的内容是关于汪小菲、张颖颖，不小心又牵扯了林依晨、吴宗宪、迪丽热巴、鹿晗、林俊杰、小S丈夫许雅钧，一时全网都认识了资深狗仔葛斯齐，连曾被封“中国第一狗仔”的卓伟，也突然发朋友圈大赞葛斯齐：“小葛天生是干狗仔的料。”到底葛斯齐是什么来头？

网上有文章指葛斯齐从业16年，在台湾念大学时每科成绩都不好，可能无法毕业，于是干脆休学。他去应聘媒体记者，面试10分钟就通过了，隔天就上班。谁也想不到他将会是狗仔界的一员猛将。据知他曾为已停刊的八卦杂志《壹周刊》服务。

揭秘多多 战绩累累

2007年，朱孝天与林熙蕾被爆密恋。两人多次否认，据说就是葛斯齐的一张照片啪啪打脸。两人身穿家居服在窗台热聊，被指同居。女方指狗仔用攝影器材偷拍私生活，到法院提告。但法院判决，秘密活动须看客观环境或有无隐密设施，像是在野外空地沐浴更衣，或是在路边车上爱抚被看到，都不算秘密活动，一般人只要抬头就能看到窗边的活动情形，不能怪罪记者妨害秘密。

2011年对外宣称单身的吴尊，被拍到家中有女人还有小孩晾的衣服，据说就是葛斯齐的杰作；2013年，也是坚称单身的陈汉典，被葛斯齐揭发和女友上酒店，这就是有名的“207号房事件”；2017言承旭情断后疑似复合，同游马来西亚后在健身房被拍到，据说葛斯齐也知道内情。

还有前183club成员祝钒刚与女主播周明璟在路边激吻交缠数分钟，萧亚轩的恋爱对象等等，也都是葛斯齐的战绩。

据说葛斯齐自认是记者，与某些爱“看图说文”的娱记不同的是，他重视真相。他的消息主要来自线人提供，擅长交际的他，多年工作下来，编织成庞大的人脉网，为他提供源源不断的消息。他又是一个会系统化工作的人，只要是跟过的明星，他都会逐一记录在案。不少明星忌惮狗仔，发现被跟拍后会想尽办法摆脱追踪，葛斯齐却是越战越勇，对方越闪躲，他发掘得越卖力。有指他为了拍林心如，甚至租来直升机。

去年底，李靓蕾以多封长信控诉王力宏私生活混乱，把他从神坛拉下来。但原来，早在9年前，葛斯齐已经拍下铁证。当年他读到王力宏与女模同进同出他家的绯闻，于是日夜蹲守在王力宏住处，蹲到保安嫌他烦，透露王都是晚上才带女人回家。他跟保安打好关系，又获得更多内幕消息。可惜他将自己调查到的线索，摆到主管面前时不被相信。加上王力宏形象极好、地位极高，主管不敢贸然采用。后来报道出街，标题只打“优质偶像”，没有点名。9年后，当李靓蕾撕掉王力宏的假面目，葛斯齐才感慨发文，道出早知内情的真相。

最惊险经历 狗仔界经典

宋仲基（左）和宋慧乔婚礼，当年极度保密。（互联网）

他几个月前上吴宗宪的综艺节目《小明星大跟班》时，曾透露最惊险的一次经历是2017年10月31日，他差点连命都丢了。话说宋仲基、宋慧乔婚讯轰动全球，婚礼却极为私密，把媒体全挡在外面。

但葛斯齐为了拍到独家，提早2个月就到了韩国。他调查后，发现没人知道婚礼细节。就连地点也是个谜。他决定实地考察，把当地所有知名酒店走了个遍。最终，他锁定在新罗酒店。

他佯装是从台湾来的富豪，假意说要办一个盛大的婚礼，日期就是双宋结婚当天，结果被这家酒店坚决拒绝。他把订费提高到双倍，假装势要拿下这天的酒席，酒店不得已，终于透露那天办婚礼的是双宋。

于是，葛斯齐做齐准备，推测婚礼流程等。婚礼当天凌晨5点，他爬墙潜入会场。摸清会场的每个细节后，再悄然离去。中午12点，他带着同事出发，躲到会场附近。场内有超过200名保镖，会场密不透风，葛斯齐耐心等到晚餐结束，大部分保镖都进了会场，门口守卫露出缺口，一看有酒店人员推出一张20人用的大圆桌，勉强能挡住人的身体，他马上借圆桌的滚动遮掩，悄悄滚进了会场。

全体狗仔赶拍会场环境、婚礼餐点、宾客礼物，他则躲到人群中，慢慢逼近双宋。最靠近时，两人就在他隔壁甜蜜互动，翩翩起舞。他一边直播，一边拍照，还因为紧张，手心全在冒汗。不巧在现场的章子怡出现在他的直播时，有人爆料给凤凰电视，凤凰电视火速转播，一传十十传百，终于传到双宋经纪团队的耳中。

经纪人赶紧捉人，葛斯齐与同事都被保镖拿下，可葛斯齐却忙着动脑，该怎么保住针孔录像器的珍贵画面。他求保镖让他上厕所，然后将针孔录像器强塞进自己的肛门。从厕所出来后，由于语言不通，十几个保镖开始对他动手，用力掐他脖子，导致他几近失去意识。葛斯齐一路躲到门口，让门外的粉丝围观。保镖有所鼓励收手，但画面已被粉丝还是拍下。趁着保镖心虚，他要求放翻译进来沟通。但葛斯齐的用意不是逃命，而是让翻译将他的针孔录像器，偷偷带离现场。

后来葛斯齐一行人都被押进警察局。想不到，他们进去不到15分钟，另一个潜进婚礼现场的小偷也被抓了进来。在小偷的背包中，他拿到最后一份资料——婚礼小礼物。一身伤痕的葛斯齐赶紧拍下照片。后来宋仲基致电警局，称不想惹上官司，才让他和同事得以全身而退，安全回台。

在狗仔界，这场偷拍至今仍被奉为“传说”。葛斯齐说，其实是当时的“第一狗仔”卓伟派他去的，只是刚好当天的直播平台是汪峰有入股的公司，才会让矛头全指向章子怡，这点让他十分过意不去。时隔5年，葛斯齐澄清这一切都是误会，趁机替章子怡洗刷多年来的冤屈。

7月出书 《狗眼人间》 继续爆料？

葛斯齐开微博账号分享美食，看来有意进军中国大陆市场。（取自微博）

有毒舌网民说，葛斯齐“不要命”，才治得了汪小菲的“不要脸”。但他其实也有“克星。”他最近在谈话节目《新闻挖挖哇！》中透露，某次曾差点拍到疑似神智不清的范玮琪被搀扶出会场的画面，却因为门外有知名制作人邱瓈宽守着，即使拿好相机了也不敢拍，只能放过“历史性画面”。他坦承，入行这么多年，不准他拿相机他就照做的，演艺圈只有“宽姐”邱瓈宽了。被传“很有背景”邱瓈宽看他很配合，问：“哪一家的？够意思！手机拿出来，抄下我号码。”他也因此得到对方的手机号码，只是从来没敢打过。

有网民总结了葛斯齐的“工作战绩”，他打官司0败、16胜、35和解，称他够实力。他近期连环爆料汪小菲，包括曝光他与疑似小三的张颖颖之间有协议，包括张可以随时看汪的手机；手机人脸识别必须是她；被发现乱加女生留女生微信罚他20万新元；怀念前任罚他100万新元等。很快，葛斯齐就被快手短视频平台相中，签下当直播主。

他日前也开通微博——目前粉丝4万人，晒美食分享生活日常，并宣布预计7月发行有十多万字的新书《狗眼人间》。新书到时还会爆多少料，扯多少明星下水，无法预料。谁会想到，今天冒出的“新星”当中，最强的是一位坚持要挖演艺圈真相的狗仔。