康城得奖片《婴儿转运站》 本月23日新加坡公映

第75届康城影展夺影帝奖与天主教人道精神奖的《婴儿转运站》（Broker）本月23日将在新加坡公映。

《婴》刻画经营洗衣店的相铉（宋康昊饰）为债务所苦，而育幼院出身的东秀（姜栋元饰）则在管理婴儿保护舱的机构工作。两人偷偷带走了保护舱中的婴儿，没想到隔天孩子的母亲素英（李知恩饰）却回来寻找儿子的下落。她得知孩子消失后打算报警，相铉和东秀便向她说出实话——这一切是为了要帮小孩找到适合成长的家庭。素英为了替儿子找到新父母，决定和相铉、东秀同行。另一方面，刑警秀珍（裵斗娜饰，前称裴斗娜）和她的下属半年来为了获得婴儿失踪的结案关键证据，紧盯在他们身后，一行人也踏上一段出乎意料的旅程。

凭此片在康城称帝的宋康昊是韩国第一位康城影帝，也是继《活着》的中国男星葛优、《花样年华》的梁朝伟和《谁知赤子心》的柳乐优弥后的第四名亚洲康城影帝。

《婴》也是日本知名导演是枝裕和继《小偷家族》，再度在康城扬威的电影。他透露老早想与宋康昊合作，即使拍同一场戏他也能每次给出不同的诠释，“只是待在片场就很给人力量。”是枝裕和与姜栋元相识已久，对他的电影《义兄弟》（Secret Reunion）印象深刻，从《婴》剧本大纲阶段就和他不停地谈论：“很想看他宽阔肩膀中流淌出什么样的感情。”裵斗娜继《充气娃娃》（Air Doll）之后第二次与是枝裕和合作，导演称赞她“在填补演技无法全然叙述的细微空缺方面可谓天才”。《婴》也是IU（李知恩）出道以来第一部长篇电影。