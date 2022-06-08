《向往的生活》被指造假 导演：洗碗阿姨？不会是我吧

（综合讯）中国实境秀节目《向往的生活》被指节目造假，“找洗碗阿姨”！

《向》记录明星们远离城市体验乡村自给自足的生活，目前已播到第六季，固定班底包括黄磊、何炅、张艺兴、彭昱畅和张子枫，每期找来不同明星入住“蘑菇屋”，体验农村或海村生活，过程中也要完成干农活、捕鱼等任务，换得食材做三餐，众人放下明星光环的素颜，是观众追看亮点。

有观众称，节目不小心拍到黄磊进厨房时，里面有个阿姨在收拾。接着有自称住在拍摄地附近的网民爆料，“就在我家这边拍摄的，我妈说请了两个阿姨去洗碗”，并且自称看到了穿帮内容，表示在某期节目黄磊进厨房时，拍到了洗碗阿姨的镜头。消息一出，立刻迎来观众热议，嘲讽节目太假了，“难怪不好看了，碗都不自己洗，完全是做样子”“难怪每次吃完饭都转到另一个房间聊天、游戏，然后洗澡睡觉，第二天又是干净整齐了”。

面对网民爆料真假，节目官微未作出回应，反倒是导演张航希昨天（7日）连发两条博文辟谣。第一条为“洗碗阿姨？不会是我吧”，还附加了疑问和憨笑的表情包；第二条为“高考加油，多关注一下我们高考的学子吧”。

导演没正面反击爆料者，但一句“洗碗阿姨，不会是我吧”已透露出他对爆料的无语，也委婉否认了请两个洗碗阿姨的言论，最后还不忘呼吁大家少关注这些捕风捉影的事，多关注参与高考的学子们，这个回应非常清晰。

《向》被曝造假后，吃瓜群众也没有找到网民所说的洗碗阿姨的镜头，反倒是发现了张子枫洗碗的镜头。