健康旦

可在YouTube观看

67岁的香港资深多媒体人郑丹瑞集电台DJ、电影监制、导演、演员和作家等身份于一身，2020年初开创YouTube频道“健康旦”，至今两年多推出上千个视频，围绕健康养生话题的《专家访谈》《名人访谈》《旦vlog》，总计点击量超过9115万次，频道订阅人数近44万，节目内容几乎每天更新。

郑丹瑞由资深媒体人变身“保健网红”。他之前接受港媒访问时说，冠病暴发之前还在构思拍剧事宜，突如其来的疫情导致所有计划喊停，动念跟几名媒体人好友创办网上平台，分享正确的抗疫知识，邀请专家和医生解答问题，澄清谬误，最初只计划营运几个月，疫情结束后就结束，当时平台不但没收入，几名创办人还得自掏腰包支付工作人员的工资。

由防疫延伸至保健养生

意想不到的是，疫情一年之后仍然严峻，“健康旦”的内容由防疫知识渐渐延伸至保健养生的话题。郑丹瑞说，自己早期拼事业时，兼顾演员、电台DJ和节目总监的工作，曾足足两周不眠不休，最终导致胃酸倒流，甚至在拍戏期间晕倒，健康亮起了红灯。郑丹瑞直言，这正是他觉得平台有必要继续做下去的原因，希望能将正确的资讯带给观众，他说许多人是有病而不自知，当发现时就太迟了。

如今平台不单有一批忠实的观众，也有不少机构及品牌邀请合作，而“健康旦”更是推出了自家的健康产品。

郑丹瑞在香港演艺圈德高望重，“健康旦”因此短时间内能建立信誉，收获好口碑；疫情期间，歌神许冠杰和天王郭富城个别举办的线上演唱会也选择于该平台直播，大小事都由郑丹瑞一手包办呢。

初期因互动慢被责骂

郑丹瑞坦言自己属于旧一辈的制作人，最初不懂得如何制作互动性极强的网络节目。

例如他原先没料到会收到大量留言，以及针对节目内容的一些询问，有些观众因得不到回复而投诉，郑丹瑞解释：“其实是我们不懂得回答，于是我就去向医生查询，才能正确地回复问题，但新一批的问题又接踵而来，我们因此累积了很多问题，然后被很多网民留言责骂。

“远水不能救近火，于是我们便决定邀请专家、医生做直播，观众可以即时留言，我们也可以即时解答，这样子就衍生了网上直播单元。”

有鉴于前两季的直播节目反应不俗，郑丹瑞上个月推出《健康旦早晨！》第三季，每周一至五早上10点半邀请医生和专家上节目，让网民边看边发问，由中西医或专家即时解答。

受欢迎的《名人访谈》单元，则邀请知名艺人分享养生之道，如何对抗病魔等心路历程，洪金宝、胡枫、石修、薛家燕、吴耀汉和移居澳大利亚的叶丽仪等曾做客节目，黄淑仪畅谈换膝手术的那一集点击量超过76万，是该单元点击量最高的。

惊奇少女 Ms. Marvel

Disney+每逢星期三更新上线

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骑星高照

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秘境不思溢 S3 （首播）

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Any Body Can Dance

Viu每逢星期三更新上线

韩国全新舞蹈节目，由NCT人气成员李泰容担任主持人，找来“Street Woman Fighter”的6名队长担任导师，协助完全不会跳舞的舞痴完成舞蹈梦。

边缘状态 Limbo

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 下午3.55

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