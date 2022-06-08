汪小菲被爆因6原因在台北被孤立 张颖颖一见狗仔“穿拖鞋跑”

当年大S闪嫁“京城四少”汪小菲，婚后生下一双子女，也曾牵手上过真人秀，不料婚姻10年告终。如今两人已离婚半年，大S再婚具俊晔，汪小菲则数度情绪失控，甚至被爆和多个女人有关系，话题不断。今天（8日）台媒再爆汪小菲6大黑化内幕，指出大S亲友们早在5年前已经疏远他。

大S在2016年生下儿子，之后身心状况不佳，汪小菲则忙于工作，据《镜周刊》报道，两人其实对孩子的教育理念有很大的差异。汪小菲承袭传统北京人性格，认为儿子得像个“爷儿”，但大S觉得孩子只要快乐成长就好，诸如此类观念相异的问题，让夫妻俩常吵架。众所周知，汪小菲宠女儿，嘴上、心里只挂念着女儿，连在大S宣布再婚后，有传她将离台举家随具俊晔搬至韩国，汪小菲特地在微博发文：“希望玥儿每天都开开心心的”，平时更少提儿子，让人明显感觉他偏心。

大S离婚仅3个月，便与24年前的旧爱具俊晔旧情复燃，闪电宣布再婚，汪小菲竟在微博上数度失控，言语伤害大S本人及其家人，甚至其母张兰也跟汪小菲一个鼻孔出气。反观大S，自婚变至今，从没讲过前夫一句坏话。汪小菲的行为让人看不下去，近日惨遭狗仔踢爆婚内出轨，早在还没离婚前，就爆出跟网红张颖颖过从甚密，丑态尽出引发批评。

据悉，汪小菲被爆妈宝、婆媳问题、政治狂热、重男轻女、酒后失态、动手动脚等6大黑化内幕，传早从5年前开始，他已被大S及其亲友疏远，离婚前一年更是关系降到冰点，夫妻形同陌路。

汪小菲早年因母亲张兰“俏江南”餐饮事业极为成功，被称为“京城四少”；他富二代出身，16岁赴法国求学，并取得饭店管理学位，归国后便回中国大陆担任俏江南执行董事。怎知后来家道中落，俏江南因上市不成，家族事业崩盘。

一心想重振家业的汪小菲，娶了大S后仍积极在两岸经营餐饮事业，却挫折不断，不仅因为他衍生的政治问题，还有疫情肆虐，让中国大陆旅客进不来台湾，使得大小S曾参与的S Hotel经营传出惨淡消息。幸好后来S Hotel转型成防疫旅馆，订房率增加不少，为事业存活开启莫大希望。

当生意屡遇挫折，汪小菲又几乎没什么朋友，还处在一个与他政治立场相去甚远的地方，注定了他在台湾抑郁寡欢的孤独生活。

根据圈内流传关于汪小菲的故事当中，其实外表与经历体面的他，私下在台湾亲友来看，有很多看不惯的缺点。比如他明知喝酒容易误事，却嗜好杯中物，而且他脾气不好，情绪控管也有问题，黄汤下肚后飙脏话也是常事，不然就是上网发泄之后删文，却也每次都被截图留下证据。

张颖颖看见狗仔后跑走。（视频截图）

另一方面，中国女艺人张颖颖因和汪小菲的绯闻频传成了话题人物，日前晚上被狗仔巧遇，结果拔腿就跑回车上，并没有回答任何问题。

大陆狗仔“酷的追星日记”日前巧遇张颖颖，马上以手机录影并追问“请问妳跟汪小菲是分手了吗”、“有什么想对汪小菲说的吗”，结果她一看到狗仔拔腿就跑，穿着拖鞋的她一路冲回车上一语不发。视频曝光后网民有正反两面意见，一方人直指张颖颖开的车是汪小菲的而痛批，另一方人则认为“谣言止于智者。

张颖颖曾不只一次否认和汪小菲的绯闻，3月曾说“一直保持沉默，不代表是事实。被网暴了这么久，我还是不想伤害任何人，但我也不想替任何人背锅。​​”5月底再发文“流言听听就好了，八卦说说就算了，很认真地去听论是非就是你的不对了，天下本无事，庸人自扰之，挥挥衣袖不带走一片云彩。”据知她正透过法律途径解决网络的言论攻击。