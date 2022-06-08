郭雪芙爆稳交王子 和男友弟出游成秘恋铁证？

根据台湾《镜周刊》报道，自从它去年底揭露郭雪芙与“王子”邱胜翊的男女朋友关系之后，两人一直在台面下稳交，目前已经到她可以跟男友的弟弟邱宇辰相偕出游的状态了，可见连对方家人也把她当成自己人，似乎距离他们的好事应该愈来愈近了。

《镜周刊》揭露，5月27日下午2点，郭雪芙抱着一只柴犬下了一辆黑色保时捷，进入一家很有人气的早午餐店。柴犬是她邱宇辰所养的，叫MoMo酱。去年底，王子与郭雪芙的恋情被拍到时，也是一辆黑色保时捷。记者描述，邱宇辰把郭雪芙的手提包拎出车，再交到她手里，细心与体贴，如同弟弟对嫂子。

郭雪芙与邱宇辰进入店内包厢，店家替一行人拉上窗帘。一行人聚餐2个多小时之后，包厢门开启，只见郭雪芙跟邱宇辰的狗玩得正开心。其实当天邱宇辰的女友吴品洁不久也到来，这一对曾经一度传过分手，如今看来已经正式复合。

王子不久前和香港女星邓丽欣分手，当时港媒曾报道男方的负面传闻，晒出王子和郭雪芙一前一后的情侣写真，更指出王子是唯一有关注郭雪芙亲妹妹的“唯一圈内好友”。又曾爆出王子私下爱玩，还常带异性进出夜店，甚至传跟一名台湾造型师交往导致分手。为此，邓丽欣曾反击护爱，称王子是一个非常好非常善良的传统男生，也很爱惜身体，不烟不酒不爱夜生活。