称儿子为“小老板” 陈天文自认“猫爸”

父亲节即将来临之际，本地老戏骨陈天文表示，自己过去并不会特别庆祝这个节日，最多只不过与家人一起出外用餐。

陈天文与七岁儿子的相处模式颇有趣，他平日在社交平台上称儿子为“小老板”。这个称呼也反映了这位父亲在儿子面前的形象。陈天文自认是位“猫爸”，在家里儿子是老大。

在教育方面，陈天文有自己的一套教育理念。他认为过去许多家长采取的“奖励式”教育，是不可取的。因此，他选择以“引导式”的方法与孩子沟通，来达到教育的目的。他举例：“如果他（儿子）想要玩游戏，我就会问他：‘你看得懂那些字吗？’，他说看不懂时，我就问他：‘那你要不要学习？’”

他说这样的方法令他年幼的儿子更愿意努力学习，明白知识的重要性，培养儿子独立学习的意识。

陈天文也是一位好学、肯学的好父亲。他曾翻阅育儿书籍，从中学习如何正确与孩子沟通，才与儿子建立起亲密的父子关系。

但是，每个家庭难免会遇到父母双方持有不同的教育方法。陈天文表示：“我太太会比较严肃地跟儿子讲话”。然而，这并不会影响一家三口间的关系，他笑说儿子既粘妈妈，也粘爸爸。

儿有表演天赋 长大让他自由发展

陈天文常在社交媒体上晒出儿子萌照，其中更有儿子对着麦克风唱歌的画面，陈天文觉得儿子“有一点表演天赋，因为他很喜欢讲话。”

对于是否会鼓励儿子进入演艺圈，陈天文觉得一切顺其自然，他不会限制儿子将来的职业选择。

陈天文目前正在拍摄本地英语长寿剧“Sunny Side Up”，以及将在八频道播出的律政剧《黑天使》。谈到在《黑天使》中扮演的角色，他笑言自己扮演的是一名律师：“是最不好的坏人。”