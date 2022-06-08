大叔系男神 主宰影剧圈

汤姆克鲁斯重披飞行员战衣掀起集体激情，约翰尼德普外型走样仍让全地球人拜倒其魅力之下。男人越老越有人气，帅大叔平定中外影剧圈！

杀神大叔：奇努李维斯（57岁）

最善良大明星，男女老幼影迷通杀。年轻时演技被嫌弃，现在大家不在意。《John Wick》作品中当“杀神”，动作场面亲自上阵，以个人魅力将另类小制作变成卖座系列。明年问世的第四集对上宇宙最强甄子丹，和阿汤哥开飞机一样让观众兴奋。

颓废大叔：孙锡久（39岁）

在2022年韩国演艺圈异军突起的，就是这位“具先生”。韩国评选《最具品牌价值的演员》，六月份排名第一的正是他。首部电视作品是美剧《超感8人组2》，起步比人迟但比谁都风光。《我的出走日记》的厌世颓废神秘男，《犯罪都市2》变身狠戾凶残反派，个性大叔瞬间爆红成人气王。

甘榜大叔：李铭顺（50岁）

新传媒努力开拓海外市场无成效，他凭一己之力闯荡，成功征服台湾市场。在本地曾仅被当偶像，到海外成受推崇戏王，近日回归综艺乌敏岛当甘榜大叔，率性自若大叔人设收获更多新一批粉丝。

影帝大叔：宋康昊（55岁）

看似普通胖大叔，却是行走的演技教科书，今年以《婴儿转运站》成为康城影展首位韩国影帝不过锦上添花。只要有他，电影必卖座兼获好评，纯凭演技，气场在“忠武路（即韩国好莱坞）”横着走。

霸气大叔：聂远（44岁）

《延禧》班底再聚，《传家》对决韩团偶像韩庚更显魅力无极限。他演绎又霸道又温柔的军阀被网友赞“帅炸”、“最让人心动”，与秦岚这对CP成全剧最大亮点。

优雅大叔：竹野内丰（51岁）

他完美示范如何优雅老去。气质派大叔去年底潇洒退社寻找自由，酷啊！主演日剧《鸦色刑事组》大受欢迎，电视台急于开拍电影版未得他首肯，只得放消息称他失踪，他近日却突然宣布与山田孝之合拍电影《唱歌的六个女人》，难以捉摸更添魅力。

冻龄大叔：张智霖（50岁）

电视剧缔造收视率，综艺节目身段维持，冻龄娃娃脸，识时务成功打进中国市场。大批港星挣扎求存，他率先当“大湾区哥哥”之首，能演能唱能说如鱼得水。