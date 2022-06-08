在新加坡量体重 徐若瑄：为什么比在台湾轻0.7公斤？　

嫁来新加坡的台湾女星徐若瑄原定5月7日在台北举行小巨蛋演唱会，因疫情严峻已宣布取消。她日前在社媒分享一张在新加坡量体重的照片，大方公开目前体重是42.8公斤，并发文问粉丝：“听说新加坡的体重机会比台湾轻0.7公斤左右！”她好奇地问大家原因。

徐若瑄说，她听说如果在新加坡测量，会比台湾轻0.7公斤左右：“所以严格上来说，如果我在台湾应该是43.5kg！所以我到底是几公斤呢？我到底要以哪一个为主呢？”

她不耻下问，希望大家为她解惑，还说如果跟科学有关，请说明清楚些，“因为这方面，我真的不太聪明。”求知又谦卑的态度逗乐粉丝。

徐若瑄的问题引起热烈讨论，有网民指出赤道离心力最大，会抵消部分重力，所以在离赤道比较近的地方量体重，确实会稍微轻一点。不过，许多网民只注意到徐若瑄不足43公斤，觉得她太瘦了，还在乎0.7公斤，根本是在炫耀。