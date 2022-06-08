Tom Cruise严格自律练出惊人体能 竟被蔡依林这一招破戒

（台北讯）好莱坞巨星Tom Cruise（汤姆克鲁斯）睽违36年主演续集电影《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick），在各地上映票房大捷。59岁的他，在片中保持惊人体能，亲身拍摄危险动作戏，应该和不吃甜食有关。不过有网民发现，他的自律禁令竟被蔡依林所破！

网民挖出Cruise在2017年到台湾宣传电影《神鬼传奇》（The Mummy）时，和蔡依林共享下午茶的视频。原来，他第一次访台时，蔡依林是献花嘉宾，两人2017年重逢热聊，还交换礼物。蔡依林送上翻糖蛋糕，造型是符合电影主题的木乃伊石棺，配上东方僵尸，里面其实是巧克力蛋糕，精致的造型令Cruise大赞：“这太强大了，叫我做也做不出来。”

蔡依林告诉他：“做造型蛋糕是我闲暇之余的工作。”Cruise听得目瞪口呆，惊问：“真的？”面对蔡依林亲手制作的蛋糕，他点头直说：“太了不起了！”

Cruise送给蔡依林他亲自挑选的粉色笔记本和花束。之后，品尝蛋糕前，他告诉蔡依林“我很努力健身”，但仍拿起叉子当场吃起蔡依林的手作蛋糕，并连番赞美：“这真的很好吃⋯⋯好吃到要人命，好吃到会发胖！”他当时也透露自己的体脂肪数值只有6，都是平常勤于健身才有的成果。