娱乐吃瓜：《乘风破浪》新焦点？细数Jessica郑秀妍的罗生门争议

《乘风破浪》话题不断，最新一期Jessica郑秀妍组的唱跳表演打败强敌王心凌组，引发网友热议。曾是韩国最红女团“少女时代”成员的她，偶像史再度被翻出来讨论。一同出土的还有小三、欠钱、出书消费前团等争议。巧合的是，关于她的争议几乎都是“罗生门”事件。直到现在，这些争议皆成为“无头悬案”的谜团。

Jessica的“少女时代”

尽管少女时代凭借出道曲《再次重逢的世界》拿下音乐节目第一名的亮眼佳绩，但真正让团体爆红的开始是2009年的神曲“Gee”。（图/互联网）

提起Jessica，不得不提少女时代。

美国旧金山出生的Jessica10岁时随家人回韩国探亲旅行，在商场被星探发掘，展开了练习生生活。2007年以少女时代出道前，她足足当了7年的练习生，也是该团体中练习最久的成员。后来的故事大家都知道了，组合人气急升，以《Gee》《Oh！》《说出你的愿望》《The Boys》多首舞曲搭配独特舞步一跃成为韩流的代表性女团。

刚出道时，Jessica并不是团体中最突出的一个。但随着发型的转变，让她在9人中有了记忆点，唱跳实力俱佳的她人气逐渐扶摇直上。先是与朴明秀在人气节目《无限挑战》中合作了歌曲《冷面》，歌曲欢快又朗朗上口，瞬间红遍韩国大街小巷。随后她演出音乐剧《金发尤物》大获好评。紧接着她在韩剧《暴力罗曼史》担任第二女主角，是男主角李东旭剧中的初恋情人。

兼顾演艺事业之余，Jessica开始自创时尚品牌，当起总裁和创意总监。然而，这斜杠身份却为她的离团埋下了伏笔。

粉丝圈著名的“930”事件

歌曲“Divine”据传是Jessica在团体的最后一支MV。（图/互联网）

2014年9月30日清晨，Jessica在微博投下震撼弹。她说在准备去深圳粉丝见面会时，突然被告知自己已经不再是少时成员了。她说这件事让她很崩溃，因为一直以来她都把团体放在第一位，他们是无理地退她团。1小时后，她在评论区留言说自己被信任的人深深伤害，并希望她深爱的粉丝能在自己口中得知真相。

当天中午，SM娱乐发出声明指Jessica曾在2014年春天时与公司说过下张专辑后就要中断团体活动，这让公司和成员都很烦恼。随着她时尚事业的展开，尽管有在持续的讨论，但个人和团体活动的优先顺序还是没办法取得平衡。

Jessica在微博以英文、韩文双语投下震撼弹。（图/互联网）

隔天，Jessica发表声明解释自己在准备副业前已经和公司及成员们讨论数次，并得到公司的批准和成员们的支持。可是品牌推出的一个月后，成员们突然改变主意，并召开会议要求她在品牌和团体之间二选一。这时她已投放了大量的金钱和心力，根本不可能说放弃就放弃。在被退团前几天，公司仍是批准她经营副业的。

2015年8月，Jessica与SM娱乐发表声明称双方和平解约。隔年2月，Jessica签约男友的公司。

韩国综艺节目《刘Quiz on the block》制作组去年利用修图软体把Jessica从少女时代的旧照中移除而引起热议。（图/互联网）

究竟是退团或被退团？自始至终众说纷纭，支持者各执己见，甚至有网友戏称其为“韩娱三大未解之谜”。（注：另两个未解之谜分别是泫雅退出Wonder Girls及Jay Park退出2PM的原因）

“退团一派”认为Jessica早已对自己未来事业版图有所规划，而这些计划明显有悖于团体活动，但双方未商议好方案，她就抢先一步控诉自己被踢出组合。“被退团一派”则咬着如果Jessica早已有离开的计划，那2014年年头为什么还要与公司续约？后来隔年传出和平解约，不少人更加笃定“被退团”一说，他们搬出过往SM娱乐与艺人的合约风波来推敲：公司会如此轻易地“放过”她，必定是早有计划要将她从团体中移除。

偶像到女总裁之路

离开团体后，Jessica致力于发展时尚品牌BLANC & ECLARE（左），也不忘维持演艺事业，发了第一张专辑（右）。（图/IG、互联网）

离开SM娱乐的Jessica，演艺和时尚事业迎来全面发展。她单飞后发行了3张专辑，在中国参与电影和综艺节目的拍摄，将演艺事业中心从韩国转向国际。她多次出现在时尚品牌的秀场，更在珠宝品牌邀请下踏上康城影展红毯。社媒及YouTube频道上晒出的照片、视频被媒体形容为“白富美”的日常。但比起这些成就，几年下来她所卷入的争议却让外界更为印象深刻。

争议一 ── 阿娇、权宁一之间的第三者？

Jessica男友权宁一Tyler Kwon。（图/IG）

谈及Jessica的事业，男友权宁一（Tyler Kwon）所扮演的角色可说功不可没，是她“背后的男人”。两人从2013年起就被拍到多次同框传出绯闻。但在那之前，男方与Twins的阿娇锺欣潼有过一段10个月的恋情。由于时间线有点尴尬，加上阿娇曾说过分手原因是因男方恋上韩星，Jessica是小三的传言因此甚嚣尘上。

权宁一在与Jessica交往前，曾与阿娇（左）有过一段情。（图/互联网）

Jessica离开SM娱乐后加入的便是权宁一的公司，而Jessica的时尚牌子权也有份投资。男方利用自己在商界的人脉与经验帮忙Jessica穿针引线处理商务上的事。2016年她发行单飞后的第一张专辑时首次承认恋情：“并不是要否认，很多新闻里都说他是我男朋友了。现在已经交往3年多了，是我谈过时间最长的男生。当时还是少女时代一员的时候，恋爱消息就传开了，但当时公司要求否认恋情。他是一个很睿智的人，在演艺圈待久了，可能觉得其他领域的人看起来更加帅气，是可以互相尊重的人。”

当初Jessica离开SM娱乐时，韩国知名媒体“D社”曾爆出她计划要与男友结婚，才会退出团体。多年过去，撇开隐婚的可能，这个说法并不成立。透过男方连续3年在社媒上晒出牵手剪影照为女友庆生来看，唯一可以确定的是这对情侣依旧稳定交往中。

争议二── 边当‘白富美’边欠债？

Jessica常在社媒上分享美照。（图/IG）

数次被卷入金钱相关的纠纷，Jessica却未曾亲自作出回应，持续在社媒上经营“白富美”形象，让她惨遭掉粉危机。

2016年，她到中国拓展演艺事业，与中国公司签约合作，中国的相关经纪业务都由该公司负责。不久后传出公司以Jessica不履行合约为由，要求她退回已经收取的约240万新元授权费。公司向法院提出诉讼并胜诉，法院最终强制冻结她的100万新元财产，不料发现她在中国的公司是以其名义经营的空投公司，没有可以强制执行的财产，只能将她列入失信者名单。后来她将官司打到了韩国法庭，一审、二审都败诉，但据韩媒报道，她依旧拒绝还钱。今年3月，公司发布声明称之前的纠纷已于2021年7月底友好解决。

Jessica在2016年曾与陈伟霆、赵丽颖等人出演过节目《快乐大本营》。（图/互联网）

金钱纠纷不仅一宗。Jessica所创办的时尚品牌在去年被爆出先后于2016年及2017年，两次向Spectra SPC贷款共543万新元，但直至去年9月10日，贷款都尚未还清，原告因此决定入禀法庭，向担保人权宁一追讨连利息逾925万新元的债务。权宁一事后跳出来为女友抱不平，表示当初已与贷款方达成推迟还款期限的协议，但却因债权人转让发生了这样的问题。他们是完全可以偿还的，而且这并不是Jessica个人的贷款，而是公司法人的贷款。

该不该还钱，还了与否，又成了另一道罗生门。

争议三 ── 自传还是小说？

Jessica两本小说的英文版封面图。（图/互联网）

除了演艺圈和时尚圈，Jessica还跨界晋升作家，分别于2020、2022年推出了2本小说《Shine》《Bright》。美籍韩裔女孩到韩国公司当练习生、以9人女子团体出道、因时尚事业而被退团……故事设定与情节很难不让人联想到现实，小说也因此很快引起外界关注，吃瓜群众纷纷试图从书中找出Jessica当年离开团体的真相。

谜团没被揭开，却引爆双方粉丝的骂战。一方叫嚣“不要再消费少时”为偶像护航，另一边则坚持“明明是亲身经历为什么不能写”，让书籍的讨论度更高。为避免争议，小说的宣传从初期的“自传故事”改成“虚构小说”，原先说好将翻拍成电影的计划，也改口称“电影部分还在讨论阶段”。事实上，Jessica本人曾亲口承认书中部分的情节是亲身经历，还呼吁读者去找隐藏的彩蛋。至于彩蛋是什么，又是另一个无解了。

挺过争议，Jessica凭借《乘风破浪》中亮眼的舞台表现再次重回观众的视线。事实证明，有争议代表有人气，而精湛的实力摆在前，观众仍旧乐意买单。