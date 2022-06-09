获刘在锡邀吃晚餐？小S：准备进军韩国！

大S与具俊晔2月份再婚，男方曾为爱飞去台湾，与妻子的家人相处融洽。其中妹妹小S也对姐夫爱屋及乌，曾亲自到场支持姐夫在台的DJ首秀。小S昨天晚上（8日）在社媒上晒出一段来自韩国主持人刘在锡、曹世镐的问候视频，让她开心大喊：“我是不是要准备进军韩国啦！”

视频中，刘在锡与曹世镐先是用中文问好，说目前只能透过影片问候，但希望未来有机会能够见上一面。“我们的英文不是太好，没办法传达太多话。总之希望大哥（具俊晔）还有熙媛（大S）大嫂能幸福，也希望我们能见面打招呼的那天快点到来。”刘在锡还说去韩国会请她吃饭，“我们会请客，熙娣（小S）如果来的话，我们会好好招待请妳吃饭，熙娣，我们下次一定要见面喔！再见！”

小S收到自己喜欢的主持人特别拍摄的问候视频又惊又喜，开心地说：“我是不是要准备进军韩国啦！我需要韩文老师！”她也解释之所以会有这个视频，是因为姐夫具俊晔刚好去参加刘在锡和曹世镐所主持的《刘Quiz On The Block》，姐夫知道自己和喜欢这两个主持人，所以特别请对方录制问候视频。网友们纷纷表示羡慕并大赞具俊晔真是个好姐夫，还有人笑说看来小S和偶像GD见面的日子也不会太远了。

对此小S向“苹果新闻网”透露，等疫情完全可以控制，可以出国后她要去一趟韩国，“由姐夫带队，先去跟姐夫的妈妈和姐姐问好，当然要让2位超级知名主持人请我吃饭，哈哈！”